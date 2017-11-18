Bingöl’den 120 öğrenci Bodrum’u gezdi

İçişleri Bakanlığınca başlatılan “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında Bingöl Mehmet Akif İnan Ortaokulu ile Bodrum Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında kardeş okul protokolü imzalandı. Projede dahilinde Bingöl’den gelen 100’ün üzerinde öğrenci de Bodrum’un tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Projenin imzalandığı okulda önce halaylar çekildi sonra zeybek oynandı.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında Bingöl Mehmet Akif İnan Ortaokulu’nda eğitim gören yaklaşık 100’ü aşkın öğrenci Bodrum’a geldi. Akşam saatlerinde Milas-Bodrum Havalimanı’na inen öğrencileri, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin karşıladı.

Bugün sabah saatlerinden itibaren Bodrum gezisi yapan öğrenciler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Öğle saatlerinde ise Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde kardeş okul protokolü imzalandı. İmza törenine Muğla Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Muğla Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, her iki okulun öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Protokol öncesi iki okul öğrenci ve öğretmenleri halay çekerken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Bodrum Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yusuf Özden, yaptığı şunları dile getirdi: “Akdeniz’in sıcaklığı, zeytin yaprakları, mandalina kokusu ve Ege’nin açık mavi rengi kadar bol ve içten sevgi ve hürmetlerimizle okulumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında bugüne kadar 7 bin 500 çocuğumuza ulaşılmıştır. Bu projenin ayaklarından bir tanesini Bodrum’da gerçekleştirmekten mutluluk duyarız. Bu kardeş okul projesinin ortaya koyduğu misyon, barış ve kardeşliktir” dedi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise ülke olarak ve millet olarak zor bir dönemden geçtiğimize işaret ederek “Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var” dedi. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı “Dolayısıyla bu kardeşlik projesinin uygulanmasına vesile olan başta sayın Cumhurbaşkanımız ve muhterem eşleri ve sayın bakanımıza çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı saygılarımı sunuyorum. Bodrum’daki projede görev alan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki Bingöl’den gelen bu değerli kardeşlerimizi geleneksel Türk misafirperverliği içerisinde en iyi şekilde ağırlayacağız. Çünkü biz Doğu’da çalıştık, bu kardeşlerimizi çok iyi biliriz. Oradaki insanlarımız gerçekten çok misafirperverdir. Biz de onlardan geri kalmayacak şekilde bu kardeşlerimizi ağırlayabilmeyi umuyor ve diliyoruz.”



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Program Karya Çiçekleri’nin Bodrum ve Milas yöresi halkoyunları gösterileri ve protokolün imzalanması ile devam etti. Hep birlikte yenilen öğle yemeğinin ardından misafir öğrenciler Bodrum’u gezmeye devam etti.