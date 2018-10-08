BREXİT ile eğitimde uluslararası işbirlikleri artıyor

İngiliz Üniversitelerini temsil eden Uluslararası İngiliz Üniversiteleri Birliği’nin (UUKI) Mayıs 2018 raporuna göre İngiltere’nin Uluslararası Eğitim konusunda daha çok iş birliğine gitmesi İngiliz ekonomisine büyük kazanç getiriyor.Dünyada...

İngiliz Üniversitelerini temsil eden Uluslararası İngiliz Üniversiteleri Birliği’nin (UUKI) Mayıs 2018 raporuna göre İngiltere’nin Uluslararası Eğitim konusunda daha çok iş birliğine gitmesi İngiliz ekonomisine büyük kazanç getiriyor.

Dünyada en fazla yabancı öğrenciye sahip 3 ülkeden biri olan İngiltere Avrupa Birliği’nden çıkarken eğitimde uluslararası işbirliklerini artırıyor. İngiliz Üniversitelerini temsil eden Uluslararası İngiliz Üniversiteleri Birliği’nin (UUKI) 2018 yılı Mayıs ayı raporuna göre ülkede daha çok kurumun eğitim konusunda uluslararası işbirliği içerisinde olması ülkeye hem araştırma hem de ekonomik getiri anlamında önemli katkılar sağlıyor. Sadece uluslararası öğrenciler ülkeye 25,8 milyar sterlin (200 milyar TL) katkı sağlamakta; ayrıca ülkedeki akademisyenlerin büyük bir kısmı yabancı kökenli.

Bahsedilen bilgileri paylaşan Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Direktörü Rahmi Mesud Yılmaz, “Bir İngiliz gazetesine göre önümüzdeki yıl Avrupa Birliği’nden çıkacak olan İngiltere’nin, birliğin oluşturduğu uluslararası eğitim programları dışında çeşitli işbirlikleri oluşturmanın öneminin de farkında. Eğitim sektörünün ülkeye kazandırdığı avantajlara ve konjonktüre bakarak bunun aynı zamanda kaçınılmaz olduğu anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin özellikle yükseköğrenim konusunda iş birliğine girmesinin Türk öğrenciler için de bir avantaja dönüştürülebileceğinin altını çizen Yılmaz, “İngiltere’de eğitim gören adaylar Türkiye’ye küresel bakış açısı kazanmış ve İngilizceyi yerinde öğrenmiş olarak dönmekte ve bu sebeple firmalar tarafından öncelikli tercih haline gelmektedirler” dedi.

Yılmaz konuyla ilgili şunları kaydetti: “Öğrencilerin çok-kültürlü ve çok-disiplinli bakış açısı kazanmalarındaki en büyük sebeplerden biri yurtdışında eğitim görmüş olmalarının yanı sıra, raporda da sözü edilen büyük miktardaki uluslararası akademisyen ve öğrenci oranlarıdır. Aynı zamanda bölgenin hem birçok farklı ülkeden çalışan istihdam etmesi de sözü edilen çok-kültürlülüğü ve dolayısıyla dünya vatandaşlığı vizyonunu edinmek konusunda önemli yere sahip.”

Peki İngiltere’de eğitim ne kadar pahalı?

Yılmaz, İngiltere’de eğitimin düşünüldüğünde her zaman ilk akla gelenler arasında ülkenin pahalı olmasının bulunduğunu söyleyerek “Özellikle şu anki kur farkı göz önüne alındığında öğrencilerin tercihleri ekonomik olarak daha uygun olan ülkelere yönlenmiş durumda. Ancak; Yılmaz’a göre İngiliz Sterlini bundan on yıl önce ABD dolarının iki katı değerindeyken bu oran bugün 1,25’e düşmüş durumda. İrbaşka deyiş ile ABD’ye kıyas ile İngiltere hiç olmadığı kadar ekonomik hale gelmiş durumda. Lisans eğitiminin 3 yıl, yüksek lisans eğitiminin ise 1 yılda tamamlanıyor olması ayrıca hem zamandan hem paradan tasarruf ettiriyor. Üniversite öğrencilerinin çalışma iznine sahip olması ise diğer bir avantaj” diye konuştu.

İngiltere üniversitelerinin güncel olarak daha çok işbirliğine gidecek ve burs programları için bütçelerini artıracak olmasını Türk öğrenciler için ‘güzel bir haber’ olarak niteleyen Yılmaz bu durumu: “İngiltere okullarının Türk öğrencilere sağlayacak olduğu tüm bu avantajları da göz önünde bulundurarak, 11-18 Ekim’de düzenlenecek olan Akare Yurtdışı Eğitim Fuarlarına gelecek olan çok sayıdaki İngiliz üniversitesi ve dil okulu temsilcisini Türk öğrencilerle buluşturmayı hedefliyoruz” şeklinde ifade etti.

“Türkiye’ye gelen öğrenci sayısı artacak”

Türk lirasının değer kaybı yabancı turistlerde olduğu gibi yabancı öğrenci sayısında da önemli bir artış getireceğini vurgulayan Yılmaz Türkiye’ye gelen öğrenci sayısının daha da artacağını ifade etti.

Yılmaz ayrıca “Akare’nin Fas, Kazakistan, Azerbaycan, Polonya gibi ülkelerde düzenlediği yurtdışı eğitim fuarlarına da Türkiye’den üniversiteler katılmakta ve fuar sırasında yoğun ilgi görmekteler. Ayrıca Ekonomi bakanlığı Türk Üniversiteleri daha fazla yabancı öğrenci alabilsin siye çok etkin bir teşvik programı yürütmekte” şeklinde ekleme yaptı.