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25 Nisan 2018 Çarşamba 09:46

Bu festivalde para değil kitap geçiyor

Köy okullarına kütüphane kurmak için İstanbul Aydın Üniversitesi Müzik Kulübü tarafından düzenlenen “1 Kitap Kap Festivali” başladı.İstanbul Aydın Üniversitesi Müzik Kulübünün bu yıl beşincisini düzenlediği geleneksel “1 Kitap...

Bu festivalde para değil kitap geçiyor
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Köy okullarına kütüphane kurmak için İstanbul Aydın Üniversitesi Müzik Kulübü tarafından düzenlenen “1 Kitap Kap Festivali” başladı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Müzik Kulübünün bu yıl beşincisini düzenlediği geleneksel “1 Kitap Kap Festivali” büyük bir coşkuyla başladı. Öğrencilerin oluşturduğu müzik grupları ve profesyonel sanatçıların konserlerinin yanında, söyleşiler ile yiyecek ve kermes stantlarının yer alacağı festivalde, etkinliklere girişler parayla satılan biletlerle değil, öğrencilerin, bağışlamak üzere getirdiği kitaplarla sağlanacak. Kitaplar ise her yıl yapıldığı gibi köy okullarına dağıtılacak.

"Kitaplar köy okullarına için toplanıyor"

Sosyal sorumluk projesi kapsamında “1. Kitap Kap Festivali” düzenlediklerini söyleyen Müzik Kulübü Başkanı Ömer Özdemir, "Festivalimizin bu sene beşincisini düzenliyoruz. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında paranın değil kitabın geçerli olduğu bir etkinlik düzenliyoruz. Etkinliğimiz tamamen öğrenciler tarafından organize edildi. Geçen sene de düzenlediğimiz festivalimizde toplamda 5 bin 600 kitap topladık. Kolilere koyduğumuz kitaplar ile birlikte Kütahya’ya ve Edirne’ye gittik. Bu illerde köy okullarında kütüphaneler kurduk. Bu yılda yine aynı şekilde festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerden kitaplar istiyoruz. Bunun karşılığında da onlara festival alanında yiyecek, içecek ve oyun alanlarında oyun oynama imkanı sağlıyoruz. Burada öğrenciler getirdikleri kitapları kasaya bırakıp fiş alıyor ve festival alanındaki her şeyden faydalanıyorlar. Aldığımız kitaplarla da köylerdeki ilkokullara yardımda bulunuyoruz. Oradaki öğrencilerle vakit geçirerek kütüphaneyi kuruyoruz. Bu yıl yoğun bir katılım bekliyoruz. Toplamda 7 bin, 8 bin civarı kitap toplamayı hedefliyoruz. Bununla birlikte kitapları götüreceğimiz okulları henüz belirlemedik. Mail yoluyla bu işle ilgilenen arkadaşlar var" dedi.

"6 ay öncesinden hazırlıklara başlıyoruz"

Ünlü sanatçıların da festivale destek vereceğini belirten Özdemir, etkinlik için hazırlıklara 6 ay önceden başladıklarını söyleyerek, "Biz müzik kulübü olarak provalara başlarken, diğer arkadaşlar evlerinde yemek yapıp getiriyorlar. Bunun dışında sponsorlarımız da var. Küçükçekmece Belediyesi ve diğer sponsorlarımız tarafından her şey karşılanıyor. Öğrenciler olarak bizler de festivalde konserler vereceğiz. Enstrümanlar öğrencilere ait olup, okulun rock kulübü ile de festival alanı ortamı yaşatmaya çalışacağız. Bununla birlikte Melek Mosso, Ebru Polat ve Aynur Aydın gibi sanatçıları da festivalimizde ağırlayacağız. Onlarda bize destek verecek" şeklinde konuştu.
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