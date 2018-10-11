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11 Ekim 2018 Perşembe 09:01

Bu üniversitede simit fiyatına 4 çeşit yemek

Amasya Üniversitesinde uygulanan rezervasyon sistemiyle öğrencilere simit fiyatına yani 1,5 liraya 4 çeşit yemek veriliyor.

Bu üniversitede simit fiyatına 4 çeşit yemek
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Amasya Üniversitesinde uygulanan rezervasyon sistemiyle öğrencilere simit fiyatına yani 1,5 liraya 4 çeşit yemek veriliyor.

Rektör Prof. Dr. Metin Orbay, kamu kaynaklarının verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan sıfır atık projesine destek olmak adına Öğrenci Konseyi Başkanlığı ile beraber yerleşkelerde geçen yıldan itibaren başlattıkları rezervasyon sistemiyle israfın önüne geçtiklerini belirtti.

Yemekhanelerde yapılan yemeklerin minimum maliyetle öğrencilere servis edildiğini anlatan Rektör Orbay, “Bu belki de Türkiye’deki en düşük maliyet. 1,5 lira gibi sembolik bir rakamla öğrencilerimizin yemek yemesini sağlıyoruz” dedi.

Sisteme 2 bin öğrencinin haftalık olarak giriş yaptığına değinen Orbay, “İşletme ruhuyla çalışmıyoruz. Kar amacımız yok. Kamu kaynaklarını etkin ve verimli şekilde kullandığımızda devletimizin de desteğiyle beraber çok uygun bir fiyata yemek fırsatı sağlıyoruz. Bu ve buna benzer tedbirlerle belki de önümüzdeki dönemde bu fiyatı daha da aşağı indireceğiz” diye konuştu.

“1,5 liraya dışarıda ancak bir simit yiyebiliriz"

Üniversiteye geldiğinde yemek fiyatını 10 lira gibi tahmin ederken 1,5 liralık ücreti duyduğunda çok şaşıran sınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Ahmet Horsunlu da, “1,5 liraya dışarıda ancak bir simit yiyebiliriz. Yanında ne çay ne ayran içebiliriz. Burada çorba, pilav, çorba, yoğurt ya da salata yemek 1,5 lira. Gayet uygun” şeklinde konuştu.

Rezervasyon yapılmadığı takdirde yemeğe 5 lira ödendiğine dikkat çeken Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Ezgi Güneş ise uygulamadan çok memnun olduklarını söyledi.
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