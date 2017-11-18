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18 Kasım 2017 Cumartesi 17:07

Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu’nda örnek uygulama

Kütahya’nın Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu’nda 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin liseye giriş sınavlarına daha rahat hazırlanabilmeleri için sınav merkezi oluşturuldu.Okul Müdürü İsmail Yıldız ve öğretmenler tarafından, kullanılmayın...

Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu'nda örnek uygulama
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Kütahya’nın Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu’nda 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin liseye giriş sınavlarına daha rahat hazırlanabilmeleri için sınav merkezi oluşturuldu.

Okul Müdürü İsmail Yıldız ve öğretmenler tarafından, kullanılmayın hizmetli odasının sınav merkezine dönüştürülmesiyle, lise sınavlarına hazırlanan öğrenciler daha rahat bir çalışma ortamı buldu.

Müdür İsmail Yıldız, ’’7 ve 8. sınıf öğrencilerimizin liseye giriş sınavı hazırlıkları kapsamında daha rahat bir şekilde kaynaklara ulaşmalarını sağlamak , öğretmenleriyle beraber ders çalışmalarını sağlamak ve boş zamanlarında test çözmeleri için ders çalışmaya uygun sınav merkezi oluşturduk. 15 kişilik olan bu merkezde hedeflenen ilçedeki lise giriş başarı oranını arttırmak. Yeni kurduğumuz kütüphanenin yanında başarı oranımızı arttırmaya yönelik bu çalışmamızda emeği olan herkese teşekkür ederim’’diye konuştu.(YD-EFE)

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