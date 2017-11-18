Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 13:26

Çocuklar haklarına dikkat çekti

Bursa’da, Özel Teknoloji Fen Okulları öğrencileri, Dünya Çocuk Hakları Günü sebebiyle farklı karma teknikler kullanarak yaptıkları çalışmaları sergiledi.20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle farklı karma teknikler kullanarak...

Çocuklar haklarına dikkat çekti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Bursa’da, Özel Teknoloji Fen Okulları öğrencileri, Dünya Çocuk Hakları Günü sebebiyle farklı karma teknikler kullanarak yaptıkları çalışmaları sergiledi.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle farklı karma teknikler kullanarak yaptıkları çalışmaları düzenledikleri sergiyle beğeniye sunan Özel Teknoloji Fen Okulları öğrencileri, veli ve öğretmenlerinden tam not aldı. Endülüs Park AVM’deki sergi ilgi gördü. Teknoloji Fen öğrencileri, "Benim de haklarım var" sloganı ile haklarını savundular. Yemek yeme hakları, oyun oynama hakları olduğunu ifade eden anaokulu öğrencilerinin iştirakiyle gerçekleştirilen yürüyüşte Bursalılara Çocuk Hakları Bildirisi dağıtan Teknoloji Fen öğrencileri, çocuk haklarından oluşan pankartları taşıdı.

Sergi 22 Kasım tarihine kadar açık kalacak.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<