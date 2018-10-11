Devlet okulu cirosu ile dev firmaları geride bıraktı

Yozgat’ta uygulama oteli de işleten Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2017 yılında 4 milyon 463 bin 818 lira ciro yaparak Türkiye’deki ‘En Yüksek Döner Sermaye Gelir’ sıralamasında 5. sırada yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2017 yılında en fazla üretim yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri yayımlandı. Yozgat’ta turizm sektöründe öğrenci yetiştiren Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4 milyon 463 bin 818 lira ciro yaparak Türkiye’de En Yüksek Döner Sermaye Geliri gerçekleştiren 50 okul arasında 5. sırada yer aldı. Okulun elde ettiği cironun 800 bin lirası devlete vergi olarak ödenirken yüzde birlik kısmı ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına veriliyor. Uygulama oteli olarak işletilen okullarında 150 öğrenci hem mesleklerini öğreniyor hem de eğitimlerini başarıyla sürdürüyorlar. Aldıkları uygulamalı otelcilik eğitimi ile öğrenciler okullarını bitirir bitirmez kalifiye eleman olarak iş hayatına başlıyorlar.

11. sınıf öğrencisi Mine Yıldız yaptığı açıklamada “Okulumuzu seviyorum. Hem kendimiz için hem de okulumuz için gelir sağlıyoruz. Okul bittikten sonra iş bulma olanağımız yüksek. Turizm bölümünde okuduğumuz için okulumu bitince turizm hayatında devam etmeyi düşünüyorum. Hem eğitim görüyoruz hem de burada işimizi öğreniyoruz” dedi.

Ahmet Bahçeci isimli öğrenci ise “Okuldan gayet memnunuz. Hem kendimize hem de okula gelir sağlıyoruz. Okulumuzda kendimizi geçindiriyoruz. Turizmde okumak bir ayrıcalıktır. Antalya’ya gidip staj yapıyoruz. Servis sınıfındayım. Servisin nasıl yapıldığını öğreniyorum. Okulda ana derslerin de olması daha bir önem taşıyor. Hem turizmi öğreniyoruz hem de üniversite için hazırlık yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Büro yönetimi bölümü öğrencisi Abdurrahman Osman da “Oda temizliği, düzenlemesi ve misafir karşılamasıyla ilgileniyoruz. 5 yıldızlı otellerde staj yapıyoruz. Yabancı dil öğrenmemize de yardımcı oluyor. Uygulamalı otelde çalışarak hem biz kazanıyoruz hem de okulumuz gelir elde ediyor” ifadelerine yer verdi.

Öğretmen ve öğrencilere elde ettikleri başarıdan dolayı teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise şunları söyledi: “Okulumuz tüm donatıları ve hizmet alanlarıyla eş değer program uygulayan diğer okular arasında çok güzide bir yere sahip. Bu başarının elde edilmesinde tüm arkadaşların emeği, gayreti gurur verici düzeydedir. Bütün çalışmalarından dolayı ben onlara teşekkür ediyorum. 812 tane Türkiye genelinde döner sermayeli okulumuz var. Aynı müfredatı uygulayan ise 50 tane okulumuz var. Burada daha çok otelcilik ve turizm sektörüne yönelik bir müfredat programı uygulanıyor. 2017 yılı okulumuzun cirosu 4 milyon 463 bin lira olarak gerçekleşmiş. Bunun 800 bin lirası da devlete doğrudan vergi olarak ödenmiş. Bu da toplam cironun yüzde 15’ine tekabül etmektedir. Ben tekrardan emeği geçenlere teşekkür ediyorum”.