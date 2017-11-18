Dumlupınar ortaokulu’dan sanat sergisi

Çorum merkez Dumlupınar Ortaokulu tarafından düzenlenen Sanat Sergisi açılışı AHL AVM Sanat Galesinde gerçekleşti.Öğrencilerin 100’ün üzerinde akrilik, pastel, mandala, minyatür, kese, ebru, ahşap üstüne ebru baskı, pul ve mozaik çalışmaların...

Çorum merkez Dumlupınar Ortaokulu tarafından düzenlenen Sanat Sergisi açılışı AHL AVM Sanat Galesinde gerçekleşti.

Öğrencilerin 100’ün üzerinde akrilik, pastel, mandala, minyatür, kese, ebru, ahşap üstüne ebru baskı, pul ve mozaik çalışmaların yer aldığı serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Dumlupınar Ortaokulu Müdürü Ahmet Aktaş yaptığı açıklamada: “Çocuklarımızın akademik başarılarının yanında sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere de zaman ayırmalarını teşvik ediyoruz. Sanat etkinlikleri çocuklarımızın çok yönlü gelişimini destekleyen mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmesini sağlayan, bedensel, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan faaliyetlerdir.” dedi.

Öğrencilerin yaptığı çalışmaları beğenen İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük’de, Dumlupınar Ortaokulu yöneticilerini, öğretmenlerini ve öğrencilerini tebrik ederek, emeklerinden dolayı teşekkür etti.



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Dumlupınar Ortaokulunun açmış olduğu Sanat Sergisi hafta sonunda ziyaretçilere açık olacaktır.