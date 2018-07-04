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04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:37

Dünyaca ünlü İstatistikçi Prof. Hamparsum Bozdoğan OMÜ’de

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Tennessee Üniversitesi (The University of Tennessee, USA) öğretim üyesi ve istatistik alanında özgün çalışmalarıyla dünyaca tanınan İstatistikçi Prof. Hamparsum Bozdoğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde...

Dünyaca ünlü İstatistikçi Prof. Hamparsum Bozdoğan OMÜ'de
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Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Tennessee Üniversitesi (The University of Tennessee, USA) öğretim üyesi ve istatistik alanında özgün çalışmalarıyla dünyaca tanınan İstatistikçi Prof. Hamparsum Bozdoğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) seminer verdi.

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonundaki seminere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yüksel Terzi, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

The University of Tennessee (USE) İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Hamparsum Bozdoğan seminerde “Güven Sınırlarına Dayalı Yeni Bir Bilgi Kriteri” (A New Expected Volume Confidence Region Complexity (Evcr-Comp) Criterion in High-Dimensions ) başlıklı bir sunum yaptı.

Prof. Hamparsum Bozdoğan’ın İstatistik alanında; Bilgi Karmaşıklığı, Model Seçimi ve Model Seçim Kriterleri, Model Tabanlı Kümeleme ve Sınıflandırma, Çok Değişkenli İstatistiksel, Modelleme, Bayes ve Ekonometrik Modelleme, Etkileşimli Sembolik İstatistiksel Hesaplama gibi araştırma ve çalışmaları mevcut.

Prof. Hamparsum’dan Rektör Bilgiç’e Nezaket Ziyareti

Prof. Hamparsum Bozdoğan seminer öncesi Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e nezaket ziyaretinde bulundu. Rektörlük makamında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz’in eşliğinde Rektör Bilgiç ile görüşen ünlü İstatistikçi Prof. Bozdoğan, kendisine gösterilen teveccühten ötürü Rektör Bilgiç nezdinde OMÜ ve Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümüne teşekkürlerini iletti.

İstatistik disiplininde dünyaca tanınan değerli ve üretken bir akademisyeni ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Rektör Bilgiç de konuğuna Üniversiteyi onurlandırdığı için şükranlarını sundu.
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