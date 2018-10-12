Ege Üniversitesi akademisyenlerine Avrupa’dan ödül

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi akademisyenleri “Cinsiyet Belirsizliği Olan Çocuk Hastalarda Hızlı Genetik Tanı” konulu bilimsel çalışmaları ile Avrupa Çocuk Endokrin Derneği (ESPE) tarafından 2018 yılının “Bilim alanındaki en...

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi akademisyenleri “Cinsiyet Belirsizliği Olan Çocuk Hastalarda Hızlı Genetik Tanı” konulu bilimsel çalışmaları ile Avrupa Çocuk Endokrin Derneği (ESPE) tarafından 2018 yılının “Bilim alanındaki en iyi makale” ödülüne layık görüldü.

Projeyi hazırlayan akademisyenlerle bir araya gelen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin başarılarına her geçen gün yenisini eklediğini ifade ederek ‘‘Tıp Fakültesi öğretim üyelerimiz üniversitemiz ve ülkemiz adına yine bir ilke imza attılar. Çocuk Endokrini alanında yaptıkları bilimsel çalışma ile bu alanda Türk bilim insanları ilk kez Avrupa’dan ödül aldı. Akademisyenlerimizi tebrik ediyorum. Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak akademisyenlerimizin yaptıkları projelerde ve bilimsel çalışmalarda yanlarındayız. Üniversitem adına kendilerine minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum’’ diye konuştu.

Tanı koyma süresini 6 yıldan 3 güne düşürdüler

Ödülü, ekip arkadaşları adına alan ve Çocuk Endokrinoloji alanında Avrupa’nın en büyük ve prestijli Çocuk Endokrinoloji Kongresi’nde ödül aldığı için büyük onur duyduğunu ifade eden Doç. Dr. Samim Özen, “Çocuk Endokrin ve Genetik ekiplerinin uzun zamandır üzerinde çalıştıkları cinsiyet gelişim bozukluğu hastalarında tanı, tıbbi ve sosyal açılardan aciliyet göstermekteydi. Bu hastalarda erken dönemde yapılan tanı hataları, geri dönüşümsüz tıbbi ve sosyal sorunlara neden olabiliyor. Yine bu hastalarda geleneksel hormonal ve genetik testler ile doğru tanıya ulaşmak bazen oldukça uzun zaman gerektiriyor. Ayrıca bu çalışmaların maliyeti yüksek. Ekip olarak bu çalışmada kullandığımız yöntem ile hastalara tanı koyma süresinin ortalama 6 yıldan 3 güne kısaltılabildiğini ve sağlık harcama maliyetinin de üçte birine düşürülebildiğini gösterdik. İlk defa Türkiye’den bir ekibe ve çalışmaya ESPE tarafından bu kategoride ödül verildi ve bu konu ile ilgili ileri çalışmalarımız devam edecek’’ şeklinde konuştu.

Ödül, Avrupa’nın en prestijli tıp kongresinde verildi

Doç. Dr. Samim Özen ile birlikte Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Hüseyin Onay, Prof. Dr. Ferda Özkınay, Prof. Dr. Damla Gökşen, Prof. Dr. Şükran Darcan, Doç. Dr. Tahir Atik ve Uzm. Dr. Aslı Ece Solmaz’dan oluşan ekip tarafından hazırlanan makale, geçen yıl ESPE’nin bilimsel dergisi “Hormon Research in Paeditric Endocrinology”de yayınlanmıştı.

ESPE tarafından 2018’de "Bilim alanındaki en iyi makale" seçilen çalışmanın ödül töreni, derneğin 57 yıldır her yıl düzenlenen ve Çocuk Endokrinoloji alanında yapılan Avrupa’nın en büyük ve prestijli bilimsel tıp kongresinde, dünya genelinden yaklaşık 4 bin doktorun katıldığı oturumda yapıldı.