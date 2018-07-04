“Eğitim formu çalıştayı” düzenlendi

“Türk Dünyası Eğitim Forumu” için KKTC’de bulunan heyetin katılımıyla, dün Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti’nin birlikte organize ettiği, eğitim formu çalıştayı Arabahmet Kültürevi’nde düzenlendi.

“Türk Dünyası Eğitim Forumu” için KKTC’de bulunan yaklaşık 100 kişilik heyet, dün Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ)’nün konuklarıydı. Katılımın yoğun olduğu forumda kardeşlik bağları ve Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve KKTC’nin aralarındaki bağı daha da kuvvetlendirecek adımlar atıldı.

Azerbaycan - Kıbrıs Dostluk Cemiyeti’nin birlikte organize ettiği, eğitim formu çalıştayı dün Arabahmet Kültürevi’nde düzenlendi. Çalıştayda, birlik mesajları verildi.

“Bir millet üç devletiz”

KAÜ Rektörü Uğur Özgöker, çalıştayda yaptığı konuşmada, Türkiye, KKTC ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin, çok büyük tarihi kültürel, siyasi ve ekonomik bağlarla birbirine bağlı olduklarına vurgu yaparak, 1990’lardan Türk dünyasının yeniden bir uyanışa geçtiğini anımsattı. Özgöker, “Kazakistan ve Azerbaycan’dan gelen kardeşlerimizi bugün burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz ve Türk dünyasının yakın gelecekte birleşeceğine inanıyoruz” dedi.

Özgöker sözlerine şöyle devam etti. “Özellikle Azerbaycan’ın benim için çok ayrı bir yeri vardır. Azerbaycan’ın rahmetli kurucu lideri Haydar Aliyev’in “Biz bir millet, iki devletiz” ifadesi çok önemlidir ancak ben şöyle diyorum; Biz bir millet üç devletiz. Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve KKTC. Bizlerin çok büyük dostlukları var. Azeri kardeşlerimizin Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelerde okumasıyla Turan ülküsünün daha da gelişip hızlanacağına inancım tamdır. Bizi tanıyorsunuz ancak bugün KAÜ’yü daha yakından tanıyacaksınız. Azeri öğrencilerimizi de burada görmekten büyük mutluluk duyacağız” ifadelerini kulandı.

Özgöker’in konuşmasının ardından, KAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. “Eğitimin önemi ve öğretim liderliği” konulu sunum gerçekleştirdi. Ertuğruloğlu’nun sunumunun ardından, Gazeteci Yazar Büyükağa Mikayilli bir konuşma yaptı. Çalıştay, KAÜ Uluslararası Operasyonlar ve Tanıtım Sorumlusu Hande Çiçek’in okul tanıtım sunumuyla tamamlandı.

Çalıştayın sonunda Azerbaycan Milletvekili Sona Aliyeva, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker’e Bakü’yü simgeleyen bir de plaket takdim etti.