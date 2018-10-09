Eğitim sigortası için ipuçları

Beklenmedik bir sebeple çocukların eğitim hayatının sekteye uğramaması amacıyla çocuklara eğitim sigortası yapmak mümkün. Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, eğitim sigortasını seçerken dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.

Günümüz koşullarında eğitim sigortası artık lüks değil ihtiyaç, hatta çocukların kesintisiz eğitimini garanti altına almak için bir zorunluluk. Ailenin temel sorumluluklarından biri, çocuğun her koşulda ve tüm beklenmedik durumlarda nitelikli eğitim almaya devam edebilmesini sağlamak. Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, eğitim sigortası seçerken dikkat edilmesini gereken noktaları açıkladı.

Yalnızca anne-baba değil bütün bireylerin eğitim sigortası yaptırabileceğini belirten Öztürkoğlu, "Bir çocuğun geleceği ile ilgili kaygı duyan herkes bu hakka sahiptir. İster kendi çocuğunuz olsun ister kan bağınız bulunmayan bir evlat, onun iyi bir eğitim alması sizin için önemliyse, bütçenizden ayıracağınız küçük bir meblağ ile bu hayalinizi garantiye alabilirsiniz. Hayat Sigortası Risk Kabul Sartları’na uyan 18 ve 65 yas aralığında bulunan her birey, bir veya birden fazla çocuğun eğitimi için sigorta yaptırabilir" dedi.

Eğitim sigortası ürünleri arasından bir tercih yapacaklara öneriler

Öztürkoğlu, eğitim sigortası ürünleri arasından bir tercih yapacak olan velilere şu önerilerde bulundu: "3 temel kriteri değerlendirmeleri olur. Muhakkak ki fiyat kriteri öncelikli olarak belirleyici olmalı. Toplam teminat tutarı karşılığında yapacağınız aylık/yıllık ödemeyi mutlaka kıyaslayın. İkinci kriter, sigorta şirketinizin size olası bir gelecekteki olumsuz senaryo dışında bugüne dair ne gibi ek faydalar sağladığı. Hangi asistans hizmetlerini veriyor? Bu hizmetlerden yararlanma olasılığınız nedir? Yararlandığınız takdirde bütçenizde eğitim sigortasına ayırdığınız paydan daha geniş bir avantaj alanı elde edebiliyor musunuz? Üçüncüsü ve belki de en önemlisi ise, size ve çocuklarınıza hayatî bir taahhütte bulunan bu sigorta şirketinin hizmet kalitesi".

"Eğitim sigortasında çalışan velinin avantajlı bir durumu da var"

Aile bütçesine destek olan bakıcı, okul öncesi eğitim, kurs vb. gibi pek çok alanda indirim ve kampanyalardan faydalanmak adına, eğitim sigortasına ne kadar erken başlanırsa o kadar avantajlı olduklarını bildiren Erol Öztürkoğlu, "Anaokulundan üniversite mezuniyetine kadar tüm süreci kapsayacak 20 yıllık bir plan tercih edilebilir. Sigorta şirketinizin size sunduğu ek hizmetler bu anlamda belirleyici olacaktır. Eğitim sigortasında çalışan velinin avantajlı bir durumu da var. Gelir Vergisi ödemekle yükümlü olan herkes, hayat sigortası ödemelerini gelir vergisi matrahından düşebiliyor. Eğitim sigortası da bir hayat sigortası urunu olduğu için gelir vergisi avantajını içinde barındırıyor ve sigorta ettirene ortalama yüzde 25 fayda sağlıyor" ifadelerini kullandı.