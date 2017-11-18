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18 Kasım 2017 Cumartesi 10:45

Eğitimde Yenilikçilik Ödülleri Akdeniz Bölge Ödül töreni Mersin’de yapıldı

Eğitimde Yenilikçilik Ödülleri Akdeniz Bölgesel Ödül Töreni, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapıldı.Törene, Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Milli Eğitim Bakanlığı...

Eğitimde Yenilikçilik Ödülleri Akdeniz Bölge Ödül töreni Mersin'de yapıldı
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Eğitimde Yenilikçilik Ödülleri Akdeniz Bölgesel Ödül Töreni, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapıldı.

Törene, Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Bölge Milli Eğitim il müdürleri ve müdür vekilleri, proje sahibi okulların müdürleri, öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Proje stantlarının açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri stantları gezerek projeler hakkında bilgi aldılar. Burada konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Öztürk, eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların ortaya çıkartılması ve yenilikçi uygulamaların eğitim sistemine kazandırılması amacı ile gerçekleştirilen projelerin gelecek açısından önemli olduğunu söyledi.

Müdür Adem Koca ise bilginin bir ışık olduğunu, kullanılırsa daha parlak olacağını, kullanılmazsa söneceğini bildiklerini vurgulayarak, "Eğitim bir kıvılcımla ateş yakmaktır, boş bir kabı doldurmak değil. Bu bilince sahip bireyler olarak Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik adımları atılmasını sonuna kadar destekliyoruz. 21. yüzyıl bilgi ve teknoloji toplumu, hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da büyük ve köklü değişimleri beraberinde getirmiştir. Artık bilgiyi sadece depolayan değil onu yeniden biçimlendiren ve üretebilen insanların yaşadığı bir çağdayız. İçinde bulunduğumuz bilgi çağı baş döndürücü gelişmelere sahne. Bilim ve teknolojideki gelişmeler, değişimlerle ekonomik yapıdaki dönüşüm, kurumların klasik görevlerinden öte; öğrenen, gelişen, yenilikçi organizasyonlar haline gelmesini zorunlu kılıyor. Eğitim kurumları bu değişimin yönetilmesi adına her dönemkinden daha belirleyici bir konuma gelmiştir. Biz Mersin Milli Eğitimi olarak olaya ancak 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı içinde 9 projeyle dahil olduk. Kendimizi sorgulamaya başladık; çok daha iyisini yapabileceğimizi biliyorduk ve okullarımızla birlikte yeni stratejiler ve hedefler belirledik. İl koordinatörleri ve ekibi bütün projelerle bire bir ilgilenmeye başladı. Etkili bir şekilde saha incelemeleri yapıldı, bütün okullarımızla ama gerçekten bütün okullarımızla, yani Çamlıyayla’dan Anamur’a kadar paylaşım toplantıları yapıldı" dedi.

Konuşmaların ardından projeye katılan yarışmacılar ödüllerini aldılar.

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