Eskişehir Kalite Şöleni başladı

Anadolu Üniversitesi’nde 17’nci Eskişehir Kalite Şöleni gerçekleşen törenle açıldı.

Bu yıl 17’ncisi düzenlenen ve ‘Gelecekte var mısın?’ ana temasıyla başlayan Eskişehir Kalite Şöleni, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016’da gerçekleşti. Açılışa, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Mehmet Fırat, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Karyağdı, KalDer Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Özdoğan, KOSGEB Eskişehir İl Müdürü Tarık Yılmaz, iş insanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan şölende açılış konuşmasını yapan KalDer Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Özdoğan, gelecekte var olma koşullarının ele alınacağını belirterek, “17’ncisini yaptığımız bu etkinliğimizde Eskişehir’imize odaklı olarak konuları ele alıp gelecekte var olmanın koşullarını konuşmak istiyoruz. Değerli sponsorlarımızın destekleriyle her yıl, bu etkinliği ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Özellikle öğrencilerimize ve genç iş insanlarımıza farkındalık oluşturmak için bunu yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Küresel rekabette Türkiye hem şirketleriyle hem de kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ayakta durmak zorunda”

KalDer Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Karyağdı, dünyadaki küresel rekabetin şirketler değil, ülkeler arasında olduğunu vurgulayarak, “Küresel rekabetin oldukça yoğun yaşandığı bir ortamda, bu sadece şirketler arasındaki rekabet değil, aslında devletlerarasındaki, ülkeler arasındaki bir rekabettir. Bu rekabette de Türkiye, hem şirketleriyle hem de kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ayakta durmak zorunda. Bu nedenle de kalite olgusunu hep birlikte daha iyi noktalara geliştirmemiz ve kurumsal rekabet gücümüzü Türkiye olarak arttırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Üniversiteler geleceğin neresindedir sorusuna verilecek cevap; Üniversiteler geleceğin merkezindedir”

Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Fırat ise, üniversitelerin geleceğin merkezinde olacağını kaydederek, “Bugün şölen kapsamında, geleceği tanımlamak, geleceğin insan gücü, geleceğin girişimciliği ve geleceğin çevre politikaları gibi hayati önemdeki konular tartışılacak. Bu konularla ilgili sunumlar gerçekleştirilecek. Şölenin ana teması ise, ‘Gelecekte var mısın’ sorusu. Bu bağlamda üniversiteler olarak bizim doğal olarak soracağımız soru şu; Üniversiteler geleceğin neresindedir? Teknoloji, iş ve günlük hayatımızda geçtiğimiz 10 yılda olduğu gibi gelecek on yıllarda da hem iş yaşantısında hem de günlük hayatta derinlemesine ve geri döndürülemez etkiler meydana getirecektir. Geleceğin dijitalleşmesi, büyük veri, endüstriyel algoritmalar, nesnelerin interneti, yapay zeka, akıllı şehirler, alternatif enerji ile kendi kendine yeten otonom sistemlerle gelecekte toplumsal yaşamın her yerinde değişiklikler göreceğiz. Dolayısıyla üniversiteler, gelecekte var mı, yok mu sorusu değil, üniversiteler geleceğin neresindedir sorusuna verilecek cevap; Üniversiteler geleceğin merkezindedir cevabıdır” dedi.

Yapılan konuşmalar sonrası 2018 yılı Kalite Şöleni, ‘Geleceği Tanımlamak’ konulu oturum başlatıldı.