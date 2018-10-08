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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:10

Fatih Akbaba: “İyi bir aile için önce doğru evlilik yapılmalı”

İletişim uzmanı ve yazar Fatih Akbaba, huzurlu bir evliliğin yolunun aile içi iletişimden geçtiğini söyledi.Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenci velileri ve öğretmenlere yönelik seminer düzenlendi....

Fatih Akbaba: 'İyi bir aile için önce doğru evlilik yapılmalı”
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İletişim uzmanı ve yazar Fatih Akbaba, huzurlu bir evliliğin yolunun aile içi iletişimden geçtiğini söyledi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenci velileri ve öğretmenlere yönelik seminer düzenlendi. Mutlu ve başarılı bir insanın güzel ve huzurlu bir aileye sahip olduğunu belirten Akbaba, ülkemizde boşanma sayısının artmasının iletişimsizlikten kaynaklandığını savundu.

Mutlu bir aile için önceliğin doğru bir aile ve bu ailenin kurulmasında ise doğru bir evliliğin yapılması gerektiğini vurgulayan Fatih Akbaba, “Bundan sonraki önceliğimiz ise evli çiftlerin meselelerini nasıl çözümleyebileceklerine dair spesifik yöntemler sunabilmektir. Bunda da başarılı oluyoruz. Her evde yaşanan sıkıntıları tatlı, mizahi bir yolla tartıyor ve nerelerde hata yapıyoruz, bu hatalardan nasıl vazgeçebileceğimizi anlatıyoruz” dedi.

Kendisini izleyenleri zaman zaman yaptığı esprilerle de kahkahaya boğan Fatih Akbaba, “Küflü ekmeği gördüğümüzde eğilip yerden alırız Allah’ın nimeti deriz. Peki kadını Allah yarattı, onu neden döveriz, darp ederiz, azarlarız. Meseleyi çözmek için iletişim kurmayı deneyin. Ağızdan çıkana dikkat etmeliyiz, kırıcı, yıkıcı ve yaralayıcı sözlerden uzak durmalıyız. En güzel sözler eşler içindir çünkü o senin için var. Bir olay olduğunda önce kendimizi sorgulamalıyız. Mutsuz ve yalnız bir gelecek istemiyorsan eşini yargılayarak beyninde örseleyip yıpratma. Eve işini getirme, iş hayatını ve çevrenin kötü enerjilerini kapıda bırak, işe gösterdiğin özeni eşine ve ailene göster. Eşinizi başkalarının karısıyla kıyaslamayın. Senin için en iyi eş, en ideal eş, senin hanımındır” diye konuştu.
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