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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:19

Fedakar öğretmenler, 4 kız çocuğu okula kazandırdı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde fedakar öğretmenlerin çalışması sonucu 4 kız çocuğunu eğitime kazandırdılar.Bahçesaray Kız Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Muhammed Said Ünsal, müdür yardımcısı Sena Urganoğlu, rehber öğretmeni Dönay...

Fedakar öğretmenler, 4 kız çocuğu okula kazandırdı
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Van’ın Bahçesaray ilçesinde fedakar öğretmenlerin çalışması sonucu 4 kız çocuğunu eğitime kazandırdılar.

Bahçesaray Kız Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Muhammed Said Ünsal, müdür yardımcısı Sena Urganoğlu, rehber öğretmeni Dönay Deniz, lise rehber öğretmeni Kader Tarhan ve Türkçe öğretmeni Ramazan Aldemir isimli öğretmenler, ilk önce merkeze bağlı Dikmetaş Mahallesi’ne gittiler. Burada Senem ve Çiğdem isimli kız çocukların ailelerini ziyaret edip kızlarının okuması yönünde görüşme yaptılar. Fedakar öğretmenlerin kararlı ve ısrarlı olmalarına aileler dayanamayıp kız çocuklarının okuması için ikna oldular. Fedakar öğretmenler, burada 2 kız çocuğunu okula kazandırmanın mutluluğu içerisinde Akyayla Mahallesi’ne gittiler. Burada da 2 kız çocuğun daha ailelerini ziyaret eden öğretmenler, kararlılık içerisinde aileleri ikna ederek buradaki 2 kız çocuğunu da okullu ettiler.

Konuyla ilgili öğretmenleri tebrik eden Bahçesaray İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kasım Erva, “Öğretmenlikte en güzel duygu bir körpecik yüreğe dokunabilmektir. Bugün günlerden mutluluk. Kız Yatılı Bölge Ortaokulu müdürümüz Said bey, müdür yardımcımız Sena hanım, rehber öğretmenimiz Dönay hanım, lise rehber öğretmenimiz Kader hanım ve Ramazan hocamız ilk önce Dikmetaş köyüne gidip Senem ve Çiğdem kızımızı okula kazandırdılar. Daha sonra Akyayla köyüne gidip iki kızımızı da bu köyden olmak üzere toplam 4 kızımızı eğitime kazandırdılar. Sizler eli öpülesi öğretmenlerimizsiniz. Şimdiden öğretmenler gününüz kutlar, başarılarınızın devamını dileriz” dedi.

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