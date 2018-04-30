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30 Nisan 2018 Pazartesi 09:07

FETÖ’cülerin yurtdışına kaçmasını önlemek için seferberlik....

Başta Yunanistan olmak üzere Avrupa’ya kaçan göçmenlerin önünü kesmek isteyen polis, Balıkesir’in Gömeç ilçesinde vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıttı. Ekipler son günlerde özellikle FETÖ’cülerin yurtdışına kaçmak için...

FETÖ'cülerin yurtdışına kaçmasını önlemek için seferberlik....
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Başta Yunanistan olmak üzere Avrupa’ya kaçan göçmenlerin önünü kesmek isteyen polis, Balıkesir’in Gömeç ilçesinde vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıttı. Ekipler son günlerde özellikle FETÖ’cülerin yurtdışına kaçmak için fırsat kolladığına dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Gömeç Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki kahvehane, cadde ve sokaklarda vatandaşlara göçmen kaçakçılığına karşı duyarlı olmaları gerektiğini anlattı.

İnsan kaçakçılarının ülkelerinde savaş başta olmak üzere açlık ve sefaletten kaçarak, daha iyi bir yaşam umudu için yasa dışı yollarla ülkemize girdiklerini ve aynı şekilde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na oradan da Avrupa’ya gitmek istediğini anlatan yetkililer, “Ancak çoluk çocuklarının geleceğini daha iyi koşullarda sağlayabilmek için bu umut yolculuğuna çıkan göçmenlerin hayalleri ne yazıkki çoğunlukla Ege Denizi’nde yaşanılan bindikleri şişme botların patlaması ve bunun sonucunda bir çığı boğularak hayatlarını kaybetme suretiyle trajedi ile sona eriyor. Bu insanların sırtlarından para kazanmaya çalışan insan tacirlerinin ise bu durum ne yazıkki umurlarında bile değil. Mülteci facialarında bugüne kadar yüzlerce masum çocuk hayatını yitirdi. Bu yaşanılanlar insanlık dramıdır” dediler.

Göçmen kaçakçılığı konusunda, 15 Temmuz sonrasında bir çok FETÖ’cünün de mültecilerin arasında yurttan kaçtığını hatırlatan Polis ekipleri, “Kanundan kaçanların bu tür yasa dışı geçişlerle, güvenlik güçlerinin elinden kaçmaması için halkımızın da duyarlı olması ve emniyet güçlerine yardımcı olmaları vatandaşlık görevidir. Bu konuda vatandaşlarımız son derece dikkatli ve hassas davranmaları gerekmektedir. “ diye konuştu.
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