FETÖ’nün okullarını bünyesine katan Türkiye Maarif Vakfı, Fransızca bilen eğitim yöneticilerini bekliyor

Türkiye Maarif Vakfı, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli’nde seminer verdi. 4 günlük programı, FETÖ’den alınıp vakfın bünyesine katılan yurt içi ve yurt dışındaki okullarda eğitim veren eğitimcilere yönelik gerçekleştirildi.

Seminerle ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Maarif Vakfı Başkanlık Danışmanı Osman Demirgül, vakfın bünyesinde yurt dışında ki okullarda eğitim veren okul yöneticilerine çeşitli bilgiler aktardıklarını anlattı. Türkiye Maarif Vakfı’nın yeni kurulmuş bir vakıf olduğunu hatırlatan Osman Demirgül, “Yeni olmanın beraberinde getirmiş olduğu elbette pek çok sorun var. Özellikle yeni ulaşmış olduğumuz bölgelerin insanlarını tanımak, bu insanların ihtiyaçlarını belirleyip, o bölgenin gelenekleri ve görenekleri doğrultusunda ilişkiler kurmak bir takım zorluklar ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfı’nın 17 Haziran 2016 tarihinde kurulduğunu kaydeden Demirgül, “Bu bağlamda bugün itibariyle 23 ülkede 117 okulumuz bulunmaktadır. Bu okulların önemli bir kısmı FETÖ’den aldığımız okullar, bir kısmı da Türkiye Maarif Vakfı olarak kendi kurduğumuz okullardır. Şu anda 117 eğitim ve öğrenim kurumuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye Maarif Vakfı 192 ülkede okul açma hedefi olan ve dünyada bir eğitim markası oluşturma hedefi olan bir vakıftır. Ülkemizdeki yabancı dil bilen, özellikle de Fransızca bilen yönetici adaylarımızın bizi yakından takip etmelerini, bizimle birlikte çalışmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Demirgül, "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ’nün sözde eğitim kurumları bulundukları ülkelerdeki yönetimler tarafından lisans iptali ya da doğrudan müdahaleyle karşılaştı. Afrika, Asya ve Balkanlar başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarında Türkiye’ye güvenen yönetimler, eğitim konusunda bir çıkış yol aradı. Bu noktada Türkiye Maarif Vakfı devreye girdi ve bu kurumları devralmaya başladı. Maarif kelimesi, bilgi, kültür, eğitim ve öğretim sistemi anlamına geliyor. Türkiye Maarif Vakfı, kültür ve medeniyet etkileşimini ortak iyiye ulaştıracak bir yol olarak gören Türkiye’nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan kapısıdır. 17.06.2016 tarihli 6721 sayılı kanun ile kurulan Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına Millî Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluştur. Kâr amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir vakıf olan Türkiye Maarif Vakfı, her ülkede okul öncesinden yükseköğretime eğitimin her aşamasında etkin faaliyet yürütmek amacıyla kurulmuştur" dedi.