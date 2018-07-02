GAÜ geleceğin oyuncularını seçecek

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ), Drama ve Oyunculuk Bölümü Özel Yetenek Sınavı için başvuru ve sınav tarihleri açıklandı.GAÜ Drama ve Oyunculuk bölümü özel yetenek sınavları 8 Ağustos ve 14 Eylül tarihleri arasında Türkiye...

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ), Drama ve Oyunculuk Bölümü Özel Yetenek Sınavı için başvuru ve sınav tarihleri açıklandı.

GAÜ Drama ve Oyunculuk bölümü özel yetenek sınavları 8 Ağustos ve 14 Eylül tarihleri arasında Türkiye ve KKTC’de gerçekleşecek.

8 Ağustos-14 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan özel yetenek sınavı şöyle yapılacak:” Özel yetenek sınavının 2 aşamada gerçekleşecek. Başvurular son güne kadar devam edecek. TC Vatandaşı adayların TYT’nin puan türlerinin herhangi birinden 150.00 puan barajını aşmış olmaları yeterli.

Öğrencilerin sınav saatinden en az bir saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Adayların her bir aşama için sınava giriş sırası, başvuru numaralarına göre belirlenecek ve adaylara sınav öncesi bildirilecek. İki aşamada da başarılı olup kayıt yaptırmaya hak kazanan aday öğrenciler 4 yıllık akademik eğitimlerini Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü’nde alacaklar. Öğrencilere yüzde 25’den yüzde 100’e burs imkanı sağlanacak.

Başvuruda istenilen belgeler şunlar:

"2017 ÖSYM Sonuç Belgesi ve bir fotokopisi. (Adayın, programa başvuracağı yıl Temel Yeterlilik Testi`ne (TYT) girmiş ve TYT puanlarından en az birinin 150 ve üzeri olması gerekiyor).

Lise Diploması aslı ve fotokopisi

Başvuru formu (kayıtta okuldan da alınabilir)

Dört adet vesikalık fotoğraf, (fotoğraflar son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır)

Nüfus Cüzdanı`nın aslı ve bir fotokopisi

Başvuru ücreti: 50 TL".

8 Ağustos’ta KKTC, 16-17 Ağustos’ta Ankara’da gerçekleşecek

GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü yetenek sınavlarının birincisi 8 Ağustos 2018 Çarşamba günü saat 14.00’de GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi’nde, 16-17 Ağustos 2018 tarihlerinde ise GAÜ Ankara Ofisi, Atatürk Bulvarı No:127 Selcan İş Hanı Kat:4 No:403 Bakanlıklar/Ankara adresinde gerçekleşecek. Sınavların tekrarı 11 Eylül 2018 Salı günü saat 14.00’da Ankara, 14 Eylül 2018 Cuma ünü ise GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi’nde yapılacağı belirtildi.