Genç afet gönüllüleri bilgide yarıştı

Samsun’da “Genç Afet Gönüllüleri Yarışıyor” programı kapsamında, liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) hazırlanan ve Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı tarafından...

Samsun’da “Genç Afet Gönüllüleri Yarışıyor” programı kapsamında, liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.

Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) hazırlanan ve Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı tarafından koordine edilen bilgi yarışmasına, 8 ayrı liseden 24 öğrenci katıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kongre ve Kültür Merkei’nde düzenlenen program hakkında açıklama yapan AFAD İl Müdür Vekili Yusuf Aysu, “Samsun’da Genç Afet Gönüllüleri Yarışması düzenledik. Yarışmayı Samsun AFAD olarak koordine ettik. Yarışmaya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından isimleri belirlenen 24 öğrencimiz katıldı ve takım şeklinde yarıştılar. Buradaki amacımız afet eğitimini okul dersliklerinden biraz daha sahaya çıkartmak. Bununla birlikte afet eğitiminde farkındalığı toplumun her kesimine ulaştırmak. Bir bütün olarak afete hazırlıkta duyarlı olmayı amaçlamayı hedefliyoruz” dedi.



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Yarışmada, sorulara en fazla doğru yanıt veren İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi birinci, 19 Mayıs Lisesi ikinci, Çarşamba Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.