Genç inovatif sağlıkçılar Uluslararası Müzik Dans ve Sağlık Kongresi’ne katıldı

Marmara Üniversitesi Genç İnovatif Sağlıkçılar Kulübü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde düzenlenen Uluslararası Müzik Dans Ve Sağlık Kongresi’nde sunum yaptı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 10-13 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen ’Uluslararası Müzik Dans Ve Sağlık Kongresi’ tamamlandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve 4 gün süren Uluslararası Müzik Dans ve Sağlık Kongresi’nin açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Literatürde sağlığın müzikle bir arada entegre edildiği ve bilimsel anlamda tartışıldığı çok güzel çalışmalar bulunduğunu, ancak ülkemizde bu tür bir çalışmanın daha önce yapılmadığını belirtti.

Rektör Battal, özellikle üniversite öğrencilerinin ve üniversite kulüplerinin bu kongrede temsil edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Marmara Üniversitesi Genç İnovatif Sağlıkçılar Kulübü 10-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde düzenlenen ’Uluslararası Müzik Dans Ve Sağlık Kongresi’ne katıldı. Kulüp kongrede sağlıklı yaşam oturumunda çalışmalarını açıkladı. Oturumda Genç İnovatif Sağlıkçılar Kulübü Başkanı Milli Tenisçi Erem Akyurt, ’Tennis Project Youth on the tennis court for heart health-Marmara University Example’ (Kalp sağlığı için tenis kortunda Gençlik Tenis Projesi, Marmara Üniversitesi örnekleri) isimli çalışma sundu.

Ulusal ve uluslararası dans, müzik ve sağlıkta atölye uygulamaları ile örneklendirilen kongrede, öğrenci performans çalışmaları büyük bir keyif ile izlendi. Kongreye katılan öğrencilerin katılım belgelerini Kongrenin Onursal Başkanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ve Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Ali Rıza Kul’un elinden aldılar.

Kongre, katılım belgelerinin dağıtımının ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.