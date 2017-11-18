GKV’de 290 öğrenci 45 öğretmenle Sonbahar Dansı

Son baharın gelişiyle birlikte Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri, mevsimsel değişiklikleri konu alan etkinlikleriyle gündeme damgalarını vurmaya başladı.

Okul bahçesinde düzenlenen ve yaklaşık 290 öğrenci ve 45 öğretmenin katıldığı son bahar dansı izleyenleri hayran bırakırken, minik öğrencilerin müzik eşliğindeki dansları aldıkları drama eğitiminin sahneye yansıması açısından dikkat çekti. Birlik ve beraberliğin yanı sıra, ekip çalışmasının da en iyi performanslarından birisi olan gösteriler, çocuk haklarıyla ilgili birçok konuyu da sahneye yansıttı.

290 öğrenci ve 45 öğretmenden oluşan dans ekibi mevsimsel geçişleri sahnelemek ve son baharla doğada meydana gelen değişimi gözler önüne sermek için sahneledikleri Sonbahar Dansında izleyenleri adeta hayran bıraktı. Ekip çalışması birlik ve beraberliğin sağlanmasını da simgeleyen gösteride sağlanan görsel uyumda dikkat çekti.

Başlarındaki yaprak taçları ve kıyafetlerindeki mevsimsel renklerle dikkat çeken öğrencilerin okul bahçesinde çizdiği koreografi güzel görüntülere neden oldu.

Çocuk Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ve bütün öğretmen ve öğrencilerin görev aldığı gösterilerde veliler gösterileri cep telefonlarıyla kaydetmek ve anı ölümsüzleştirmek için adeta bir birleriyle yarıştı. Bireysel ve kitlesel etkinliklerin büyük bir titizlik ve özverili çalışmalarla gerçekleştirildiğini ifade eden GKV Özel Okulları Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut, “Çocuk Haftası etkinlikleri kapsamında bireysel yaşam hakkının doğal süreçlerde meydana gelen değişimleri gözler önüne sermeyi hedefleyen gösterilerimizde minik öğrencilerimiz son baharla birlikte meydana gelen doğal değişiklikleri ve bu değişimin canlıların yaşamındaki yerini anlatan bir gösteri gerçekleştirdi. Bu etkinlikte birbirinden farklı branş öğretmenlerimiz büyük bir uyum içerisinde görev alarak kendileriyle ilgili bölümleri başarıyla icra etti. Beden eğitimi zümremiz, görsel sanatlar zümremiz, drama zümremiz, rehberlik ve müzik zümremiz koreografideki çalışmalarını başarıyla yaparak öğrencilerin görsel anlamda uyum içerisinde hareket etmesini sağladı. Bu bir ekip işidir ve GKV Özel Okulları ekip çalışmasında örnek bir kurum olma özelliğini bu güzel etkinlikte de göstermiştir” dedi.



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Öğrencilerin okul bahçesinde kurulan doğal sahnede ahenk içerisinde dans etmesi ve üstlendikleri rolleri başarıyla tamamlaması konukların da büyük ilgisini çekti. Gösterileri izleyen konuklar yapılan bu çalışmayla birçok branşın bir birini tamamladığını, büyük bir disiplin içerisinde sahnenin oluşmasında öğrenci ve öğretmenlerin üzerlerine düşenleri başarıyla yerine getirdiğini ifade ederek, “Sahnelenen dans gösterisi gerek görselleri gerekse müzik ve koreografisiyle ciddi bir çalışmanın ürünü. Görev alan öğretmenlerimizi ve okul idaresini kutluyoruz. Çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkararak güzel bir etkinliğe imza attılar” diye konuştular.