Görme ve kısmi işitme engelli genç 3,5 yılda hukuk fakültesini bitirdi

Yaşar Üniversitesi, bu yıl çok özel bir öğrencisini daha mezun etti. Türkiye’de üniversite eğitimi alabilen az sayıdaki engelli bireyden biri olan Serdar Fırtına, bugüne kadar hep birincilikle bitirdiği ilk ve orta eğitiminin ardından girdiği Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinden de 3,5 yılda mezun olmayı başardı. Görme ve kısmi işitme engeli olan genç hukukçu, diploma töreninde coşkulu alkışların da sahibi oldu.

Yaşar Üniversitesi, bu yıl çok özel bir öğrencisini daha mezun etti. Türkiye’de üniversite eğitimi alabilen az sayıdaki engelli bireyden biri olan Serdar Fırtına, bugüne kadar hep birincilikle bitirdiği ilk ve orta eğitiminin ardından girdiği Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinden de 3,5 yılda mezun olmayı başardı. Görme ve kısmi işitme engeli olan genç hukukçu, diploma töreninde coşkulu alkışların da sahibi oldu.

Üç yaşında, halk arasında tavuk karası olarak tabir edilen hastalığa yakalanarak yavaş yavaş görme yetisini kaybeden Serdar Fırtına, azmi, ’imkansız’ kelimesini barındırmayan inancı ve ailesinin desteğiyle eğitim basamaklarını bir bir tırmanarak örnek alınacak bir başarıya imza attı. Hiçbir zaman hayata küsmeyen, her zaman hedefleri ve hayalleri olan Serdar Fırtına, içindeki eğitim aşkıyla, ilk olarak Aşık Veysel Görme Engelliler İlköğretim Okulunu, ardından da engelsiz öğrencilerle birlikte okuduğu Karşıyaka Lisesini birincilikle bitirmeyi başardı. Lisedeyken kariyer günleri kapsamında Yaşar Üniversitesine sınıf arkadaşlarıyla geldiklerini anlatan Serdar Fırtına, "O zaman okulun fiziki imkanlarını, akademisyenlerin ilgisini çok sevdim. Ayrıca Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyan görme engelli Celil Uzun’un başarısı da bana güzel bir örnek oldu. Burada okuyabileceğime inanınca da tercihimi bu yönde kullanmak istedim. Lisedeki öğretmenlerimin yönlendirmesi ve babamla birlikte internetten, yazılı kaynaklardan hazırlandım. Üniversite sınavına girip Yaşar Üniversitesini kazandım ve Mütevelli Heyeti bursuyla eğitim aldım" diye konuştu.

Okulu 3,5 yılda bitirmeyi başardı

Aynı zamanda kısmi işitme engeli de olan Serdar Fırtına, ilk ve orta öğretimdeki başarısını üniversite yaşamı boyunca da sürdürdü. İngilizce hazırlık sınıfını yarım dönemde 91 not ortalamasıyla bitiren Fırtına, hukuk fakültesini de 3,5 yılda başarıyla tamamlayarak mezun olmayı başardı. Serdar Fırtına, 4 yılda çok güzel arkadaşlıklar edindiğini belirterek, "En fazla desteği sınıf arkadaşlarımdan gördüm. Akademisyeninden çalışanına herkes eğitim hayatımı benim için kolaylaştırıcı oldu. Ailemin desteğini hep hissettim. Bütün derslerimi birlikte çalışıp tekrar ettik, günlerce sınavlara hazırlandık. Babam da benimle birlikte diploma almasa da bir hukukçu kadar bilgi sahibi oldu. Hatta baba neden hukuk okumuyorsun diye soruyorum ona" ifadelerini kullandı.

Avukat ya da hukuk müşaviri olmak istiyor

Avukatlık stajına, ceza hukuku derslerini aldığı Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem’in yanında başlayacağını belirten Fırtına, "Bundan sonraki hedefim, stajımın ardından avukatlık yapmak ya da bir devlet kurumunda hukuk müşavirliği biriminde görev almak. Belki daha sonra savcılık, hakimlik sınavlarına da girebilirim" diye konuştu.

Başarının ardındaki gizli kahraman

Serdar’ın başarısının ardındaki gizli kahramanlar ise emekli Deniz Astsubayı babası Sinan Fırtına ile annesi Neşe Fırtına. Oğluyla birlikte çalışarak üniversite sınavını kazanmasını sağlayan, onu okula götüren, her gün okul dönüşünde dersleri okuyarak tekrarlayan ve sınavlara çalıştıran baba Sinan Fırtına, "Serdar, hayatla hep barışık bir çocuk oldu. Azmiyle ve kararlılığıyla her zaman iddialıydı ve bugüne kadar eğitimde hep başarılı oldu. İlköğretimi ve liseyi birincilikle bitirdi. Biz de ailesi olarak ondaki bu azmi, inancı ve kararlılığı, verdiğimizin çok daha fazlasını yapabildiğini görünce hayatımızı o yönde şekillendirdik. Emekli oldum ve Serdar ile birlikte sınavlara hazırlandık, ardından üniversite hayatı boyunca yanında olduk. Onun başarılarını ve geldiği noktayı görmek her türlü emeğe değer” dedi.

"Çocukları için mücadele etsinler"

Törende büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyen anne Neşe Fırtına ise "Onunla ne kadar gurur duysak az. Bu başarı, Serdar’ın inancının ve azminin eseri. Eğitimi için biz onu değil, o bizi kamçıladı. Aileler engelli çocuklarının eğitimi için güçleri yettiğince mücadele etsinler. Onlara yeterli imkan ve şartlar verilirse içlerinde her zaman bu inancın oluşacağına inanıyorum. Oğlumuzla ne kadar gurur duysak azdır" şeklinde konuştu.