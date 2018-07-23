GTÜ A Plus Üniversiteler arasında gösterildi

ÜniAr tarafından yayınlanan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2018 raporuna göre; 26 binin üzerinde öğrenciden veri toplanarak yapılan araştırmada Gebze Teknik Üniversitesi devlet üniversiteleri sıralamasında ilk 5 içinde...

ÜniAr tarafından yayınlanan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2018 raporuna göre; 26 binin üzerinde öğrenciden veri toplanarak yapılan araştırmada Gebze Teknik Üniversitesi devlet üniversiteleri sıralamasında ilk 5 içinde yer alarak A Plus Üniversiteler arasında gösterildi.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yayınlanan TÜMA 2018 Raporu açıklandı. 109 devlet ve 63 vakıf olmak üzere toplamda 172 üniversitede öğrenim gören 26 binin üzerinde öğrenciden veri toplanarak yapılan araştırmada, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) devlet üniversiteleri sıralamasında ilk 5 içinde yer alarak A Plus Üniversiteler arasında gösterildi.

Üniversite tercih dönemlerinde yapılan yol gösterici çalışmalar arasında yerini alan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr)tarafından hazırlanıp yayınlanan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın (TÜMA) 2018 Raporu açıklandı. TÜMA 2018 Raporu bu yıl 109 devlet ve 63 vakıf olmak üzere 172 üniversitede öğrenim gören 26 binin üzerinde öğrenciden veri toplanarak hazırlandı. Çalışmada öğrencilerin üniversitelerden memnuniyetleri A+, A, B, C, D ve FF şeklinde sıralandı. Çalışmanın sonuçlarına göre, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencisini üst düzey memnun eden üniversiteler arasında ‘A+’ üniversite olarak yer aldı.