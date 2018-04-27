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27 Nisan 2018 Cuma 11:55

Gürpınar: “Değerlerinizden asla taviz vermeyin”

Kırıkkale Fen Lisesinde düzenlenen söyleşi ve şiir dinletisinde ünlü sunucu ve yazar İkbal Gürpınar, öğrencilere sahip oldukları değerlerden asla taviz vermemelerini tavsiye etti.Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kırıkkale...

Gürpınar: 'Değerlerinizden asla taviz vermeyin”
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Kırıkkale Fen Lisesinde düzenlenen söyleşi ve şiir dinletisinde ünlü sunucu ve yazar İkbal Gürpınar, öğrencilere sahip oldukları değerlerden asla taviz vermemelerini tavsiye etti.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kırıkkale Fen Lisesinde düzenlenen İkbal Gürpınar’la söyleşi ve şiir dinletisi etkinliği lisenin toplantı salonunda gerçekleşti. Söyleşide öğrencilere çeşitli tavsiyeler veren Gürpınar, “Umut ediyorum ki öğrencilerimizin hepsi zeki, çalışkan başarılı olurlar. Bununla beraber en önemlisi insani değerlere de sahip olunmasıdır. Siz gençlerimize tavsiyem insanı insan yapan değerlerden asla taviz verilmemesi gerektiğidir. Eğitim, ekonomi ve etiğin olmazsa olmaz üç altın kural olarak daima hatırlanması gerekiyor” dedi.

Gürpınar öğrencilere tavsiyelerinin ardından katılımcılara şiirlerinden örnekler sundu.

Gürpınar’ın şiirlerine öğrencilerde birbirinden farklı şairlerden alınan şiirlerle eşlik etti.

Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, “Kırıkkale Fen Lisesi’nde böyle bir program yapıldığı için yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederim. İlimizin yetiştirdiği önemli bir şahsiyet olan İkbal Gürpınar’ı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte pek çok eğitim faaliyetinde yine kendilerinden desteklerini bekliyor olacağız” dedi.
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