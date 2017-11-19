Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 13:26

Hakkari’de oryantasyon eğitimi

Hakkari Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından öğretmen ve usta öğreticilere oryantasyon eğitimi verildi.Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Selahattin Özdinç tarafından kurumun toplantı salonunda verilen...

Hakkari'de oryantasyon eğitimi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Hakkari Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından öğretmen ve usta öğreticilere oryantasyon eğitimi verildi.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Selahattin Özdinç tarafından kurumun toplantı salonunda verilen eğitime; öğretmen ve usta öğreticiler katıldı. Kurum yetkilileri, kursa katılacak usta öğretici ve öğretmenlere Bakanlık tarafından verilmiş belirli bir eğitim saati olduğunu belirterek, bu kurslarda başarılı olan kursiyerlere belge verildiğini ifade ettiler.

Öğretmen ve usta öğreticilere verilen oryantasyon eğitiminin bundan sonra Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde de verileceği belirtildi.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<