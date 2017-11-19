Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 14:07

Hakkarili öğrenciler Beyoğlu’nu gezdi

Biz Anadolu’yuz projesi kapsamında Hakkari’den 90 öğrenci ve 9 öğretmen İstanbul Beyoğlu’nu gezdi.İçişleri Bakanlığı tarafından 180 günlük eylem planı kapsamında gerçekleştirilen “Biz Anadolu’yuz” projesi çerçevesinde Doğu...

Hakkarili öğrenciler Beyoğlu'nu gezdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Biz Anadolu’yuz projesi kapsamında Hakkari’den 90 öğrenci ve 9 öğretmen İstanbul Beyoğlu’nu gezdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 180 günlük eylem planı kapsamında gerçekleştirilen “Biz Anadolu’yuz” projesi çerçevesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden belirlenen öğrenciler, İstanbul’u ve Beyoğlu’nu ziyaret etmeye devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, 19-22 Ekim 2017 tarihleri arasında Beyoğlu’ndan ağırladıkları ilk öğrenci kafilesinin ardından 16 Kasım Perşembe günü ikinci kafileyi karşıladıklarını belirttiler. Yetkililer, "Hakkari ilimizden gelen 90 öğrenci ve 9 öğretmenden oluşan kafile, 16-19 Kasım tarihleri arasında Beyoğlu’nda misafir edildi. Öğrencilerimiz, valiliğimizin hazırlamış olduğu program dahilinde İstanbul’un tarihi ve turistik bölgelerini gezdiler" denildi.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<