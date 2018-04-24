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24 Nisan 2018 Salı 17:55

İhlas Koleji mezunları öğrencilerle bir araya geldi

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi tarafından her yıl düzenlenen Mesleki Tanıtım Projesi’nde (METAP) İhlas Koleji mezunları ve öğrenciler bir araya geldi.İhlas Koleji Marmara Evleri Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen organizasyona...

İhlas Koleji mezunları öğrencilerle bir araya geldi
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Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi tarafından her yıl düzenlenen Mesleki Tanıtım Projesi’nde (METAP) İhlas Koleji mezunları ve öğrenciler bir araya geldi.

İhlas Koleji Marmara Evleri Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen organizasyona Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışman Leyla Kahrıman, Uçak Mühendisi Ammar Budanur, Doktor Bedrettin Özsoy, Avukat Abdullah Şimşek ve Eczacı Sevde Durak konuşmacı olarak katıldı.

Panelde mesleklerinden elde ettikleri tecrübeleri ve birikimleri öğrencilere aktaran eski mezunlar mesleklerini nasıl seçtiklerini anlattılar. Mesleki olarak çalışma ortamları, mesleğin kolay ve zorlayıcı dinamikleri hakkında önemli bilgiler veren konuşmacılar özellikle yabancı dil eğitiminin önemine vurgu yaptılar. İhlas Kolejinde yabancı dil eğitimi almanın bir ayrıcalık olduğunu söyleyen konuşmacılar öğrencilerden de yabancı dile ağırlık vermelerini istedi.

Soru cevap bölümünde öğrenciler üniversiteye hazırlık süreci ve mesleklerin içerikleri hakkında sorular sordular. Programın sonunda katılımcılara öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi.
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