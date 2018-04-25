EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:45

İhlas Kolejinden çocukları sevindirecek şenlik

İhlas Koleji, baharın gelişini düzenleyeceği şenliklerle kutlayacak. Kolejin Beylikdüzü, Bahçelievler ve Ispartakule kampüslerinde düzenleyeceği bahar şenliklerinde çocuklar keyifli vakit geçirecekler.İhlas Kolejinin düzenleyeceği şenlikle...

İhlas Kolejinden çocukları sevindirecek şenlik
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İhlas Koleji, baharın gelişini düzenleyeceği şenliklerle kutlayacak. Kolejin Beylikdüzü, Bahçelievler ve Ispartakule kampüslerinde düzenleyeceği bahar şenliklerinde çocuklar keyifli vakit geçirecekler.

İhlas Kolejinin düzenleyeceği şenlikle Beylikdüzü Marmara Evleri Kampüsü’nde 28 Nisan Cumartesi, Bahçelievler Kampüsü’nde 5 Mayıs Cumartesi ve Ispartakule Bizimevler Kampüsü’nde 12 Mayıs Cumartesi günleri gerçekleşecek olan bahar şenliklerinde özellikle çocukların ilgisini çekecek birbirinden güzel organizasyonlar yapılacak. Geleneksel çocuk oyunları, atölye çalışmaları, bilimsel deneyler, sportif faaliyet ve daha birçok etkinliğe sahne olacak bahar şenlikleri, ailelere de çocuklarıyla birlikte keyifli bir gün geçirme fırsatı sunacak.

“Tüm çocuklarımızı şenliklerimize bekliyoruz”

Kampüslerde düzenlenecek şenliklere katılacak çocuklara ve ailelerine keyifli ve eğlenceli bir gün vadettiklerini söyleyen İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Baharın güzelliklerini yaşadığımız bugünlerde çocuklarımızın ve ailelerin keyifli bir gün geçirmelerini sağlayacak çok güzel etkinlikler hazırladık. İnanıyorum ki şenliklerimize katılan tüm çocuklarımız evlerine mutlu dönecekler. Bu vesileyle tüm çocukları ve aileleri üç kampüsümüzde düzenlenecek olan şenliklerimize davet ediyoruz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku