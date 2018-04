İletişimin geleceği Anadolu Üniversitesinde tartışılıyor

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinin ev sahipliği yaptığı 16. Uluslararası Milenyumda İletişim Sempozyumu başladı.

Türkiye’den Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletlerinden de University of Texas at Austin tarafından dönüşümlü olarak düzenlenen Uluslararası Milenyumda İletişim (Communication in the MilleniumCIM) Sempozyumu bu yıl Eskişehir’de gerçekleştiriliyor. 8 farklı ülkeden iletişim bilimci akademistenlerin buluşmasına ev sahipliği yapan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde, iletişimin dünü, bugünü ve yarını tartışılıyor. Sempozyumda, iletişimciler ile akademisyenler arasındaki diyaloğu geliştirmek ve iletişim sektörünün gelişimine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

"Türkiye ve dünyadaki iletişimin geleceğine ışık tutacağız"

Sempozyumun açılışında konuşan Kurucu Eş Başkan ve Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Erkan Yüksel, toplantıya 70 farklı üniversiteden 250’ye yakın akademisyenin katıldığını söyledi. Sempozyumda 220’nin üzerinde bildiri sunulacağına dikkat çeken Yüksel, "Sempozyumda iki ayrı sergi ve çeşitli özel sunumlarla zengin bir programımız var. Gazetecilik, fotoğrafçılık, reklamcılık, halkla ilişkiler, radyo, sinema ve televizyon, iletişim kuramları, iletişim fakültelerinde eğitim, etik gibi pek çok alanda bugünkü durum ve geleceğe ilişkin akademisyenlerin ve uzmanların görüşlerini dinliyoruz. Biz iletişimin bugününü ve geleceğini bu toplantıda masaya yatırıyoruz. Farklı fikirler burada dile getirilecek ve konuşulacak. Türkiye ve dünyadaki iletişimin geleceğine ışık tutacağız" dedi.

"Burada olmak bizim için büyük bir avantaj"

Sempozyumda konuşma bir sunum gerçekleştirecek olan İletişim Bilimleri Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi Ebru Yıldız ise, "Eskişehir’de olmak bizim için çok büyük bir avantaj, çünkü çalışmalarımızı rahatça sunabiliyoruz. Çalışmalarımızı da hocalarımıza ve arkadaşlarımıza gösterebiliyoruz. Kendi değerlendirme ve öz eleştiri bakımından bu önemli. Ben sempozyumda. Dergilerde kadının nasıl gösterildiği üzerinde çalışıyorum. Hem modern hem de muhafazakar kadın bedeninin nasıl kontrol altına alındığını ve bunun piyasa dinamiklerince nasıl metalaştırıldığı üzerine çalışma yaptım" ifadelerini kullandı.