İngilizce Öğrenimi İçin Yapılan Düzenlemeler

Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (DEÇEM) desteğiyle, İzmir'de, Yaşar Üniversitesi tarafından, 'Lise Öğrencileri için Etkili Yabancı Dil Öğrenimi' çalıştayı gerçekleştirildi. Bu çalıştayda, teknolojinin getirdiği imkanlara dayanarak günümüzde İngilizce öğrenmenin oldukça kolay olduğu vurgulandı.

Uluslararası düzeyde eğitim veren şirketler ve eğitim merkezleri tarafından yapılan araştırmalara göre, ilkokuldan başlayarak üniversite hazırlığa kadar uzanan İngilizce öğrenme yolculuğunda, Türkiye'nin yetersiz kaldığını gözler önüne sermektedir. Son dikkat çeken verilerden biri de uluslararası dil eğitim şirketi EF tarafından hazırlanan İngilizce Yeterlilik Endeksi'ne göre Türkiye'nin 80 ülkeden ancak 62'inci sırada yer alabilmesini göstermiştir .

Araştırılan konu ile ilgili olarak Yaşar Üniversitesi tarafından, Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de vermiş olduğu destek ile, 'Lise Öğrencileri için Etkili Yabancı Dil Öğrenimi' çalıştayı düzenlenmiş olup. Çalıştaya Cem Bakioğlu, Hatice Güzelcan, Çimentaş ve Bornova Anadolu liselerinin yabancı dil bölümlerinde eğitim gören 53 öğrenci katılım sağladı. Yaşar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Çağrı Özköse Bıyık tarafından yürütülen 'Avrupa’da İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimlerini Yenilikçi Programlarla Canlandırma' isimli Marie S. Curie Kariyer Projesi kapsamında düzenlenen çalıştayda yabancı dil öğrenirken yapılan stratejik hataların hangileri olduğu vurgulandı, lise eğitimi gören öğrencilerin gözünden İngilizce’nin nasıl öğretildiği, yabancı dil öğrenirken kullanılabilecek teknolojik araçların, kültürel zekanın yabancı dil öğrenim sürecine etkileri gibi dikkat çeken konu başlıklar konuşuld.

DİL ÖĞRENMEK DOĞUŞTAN GELEN BİR YETENEK OLARAK GÖRÜLMEMELİ

EF tarafından belirtilen İngilizce Yeterlilik Endeksi'ne göre Türkiye'nin 80 ülkeden 62'inci sırada yer aldığını tekrarlayan Yaşar Üniversitesi Yenilikçi Öğretme ve Öğrenme Birimi Koordinatörü Dr. Çağrı Özköse Bıyık, toplumdaki genel bilginin aksine doğuştan gelen bir dil yeteneğinin bulunmadığını, ancak her insanda dil öğrenme potansiyelinin olabileceğini altını çizerek söyledi. Bu potansiyelde ise dil öğrenen kişinin öğrenmeyi hedeflediği dili, hayatının ne kadar büyük bir parçası haline getirmeye çalıştığı ile ilişkili olduğunu anlatan Dr. Özköse Bıyık, "Türkiye'nin 62'inci sırada yer alabilmesi oldukça düşündürücü İndekste 5 farklı yeterlilik bandı var ve Türkiye maalesef 47.79 puanla en düşük yeterlilik kategorisinde yer almaktadır dedi. New York Eyalet Üniversitesi, Albany Kampüsü'nde yürüttüğü doktora tez çalışmasında dil yeteneği kavramını sorguladığını. Tez çalışmasının sonucunda toplumdaki genel kanının tersine doğuştan getirilen bir dil yeteneğinden farklı olarak, dil öğrenme potansiyelinin olduğunu öne sürmüştür. Bu potansiyelin ise dil öğrenen kbireylerin öğrenmeye çalıştığı dili hayatının ne kadar bir parçası yaptığıyla ilişkili olduğunu yani dile temas etmek için ne kadar çaba sarf ediyor gayret gösteriyor bunun ile doğru orantılı olarak geliştirilebileceğini ortaya koymuştur. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre de hep bu potansiyelin geliştirilmesine vurgu yapmaktadır. İnternette TED videoları izlemekten tutun çoklu sanal oyunlar oynamaya, İngilizce haber uygulamaları takip etmekten, ilgi alanınla ilgili araştırmaları İngilizce yapmaya, magazin dergileri okumaktan blog yazmaya kadar İngilizce ile teması mümkün olduğunca organik yani doğal ortamlarda sağlayan her şey bu potansiyelin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

İngilizce öğrenmenin on temel adımından da bahseden Sultan Başaran, "İngilizce öğrenimini bir matematik ya da fen bilimleri dersleri gibi zor olarak düşünmeyin. Öğrenmek için kesin kararlı olmalısınız programınızı yapın, düzenli öğrenmeyin, ezber yapmayın, cesur olmalısınız gerekirse yanlış yaparak doğruyu bulmalısınız, sesli tekrarlar yapmalısınız, yabancı arkadaşlar edinmeli, günlük tutmalı ve alt yazısız filmler izlemeli" uzmanlarından eğitim almalı ve programları kendinize göre hazırlamalısınız tavsiyesinde bulundu.

