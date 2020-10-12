Ülkemizde ve daha pek çok gelişmekte olan ülkede İngilizce dil bilgisi oldukça yetersiz bulunmaktadır. Bunun bir numaralı sebebi küçük yaşlardan itibaren İngilizceyi bir dil ve yaşam tarzı olarak görmek yerine mecburi bir ders olarak yansıtılmasıdır. Her ne kadar mükemmel bir akademik kariyere sahip olsanız da yeterli seviyede İngilizce bilgisine sahip değilseniz, küresel alanda başarılı olmanız mümkün değildir. İngilizceyi öğrenmenin en iyi yolu dilin konuşulduğu bir ülkede eğitim görmektir. İngiltere hem akademik başarıları hem de sunduğu yaz okulları ile bu ülkelerin başında gelmektedir. İngiltere yaz okulu, kolej ve üniversiteleri ile birlikte yaz aylarında eğitimlerine devam etmek isteyen öğrencilere çeşitli kursları sunmaktadır.

İngiltere’deki En İyi Yaz Okulları

The Sheffield College

İngiltere’nin Sheffield bölgesinde bulunan The Sheffield College, English as a Foreign Language (EFL) yaz okulu ile eğitim vermektedir. EFL yaz okulu programı ingilizce öğrenme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinizi geliştirmek için ideal bir kurstur. Haftada yalnızca 18 saat çalışarak İngilizce becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Bu size Sheffield’i keşfetmek ve boş zamanlarınızda İngiliz kültürüne dalmak için bolca zaman kazandıracaktır.

ISSOS – International Summer Schools

İngiltere yaz okulu arayışında ISSOS önemli bir yer kaplar. ISSOS’un özel yaz okulu programı, 13-18 yaş arası öğrencileri İngilizce konuşulan bir ortama daldırılırken İngilizce dilinde yetkin olmalarına yardımcı olur. Öğrenciler her gün tüm temel becerilerin (konuşma, okuma, yazma ve dinleme) uygulanmasını sağlayan deneyimli öğretmenlerden günlük eğitim alırlar. Bu program St. Andrew veya Cambridge’deki ünlü üniversite kasabalarında öğrenmeyi, yaratıcılığı zenginleştirmeyi ve aksiyon dolu macerayı birleştirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Intensive Pronunciation Summer School

Kensington and Chelsea College tarafından verilen bu yaz okulu oldukça yoğun ve pratik bir kurs programı sunar. 2 hafta süren bu program akıcılık kazanmak ve daha fazla İngilizce konuşmak isteyen İleri düzey öğrencileri hedeflemektedir. Eğer belirli bir seviyeye kadar İngilizce biliyor ama pratiklik kazanmak istiyorsanız bu program sizin için oldukça uygun olacaktır.

English Summer Course

İngiltere’de yaz okulu arayanlar için bir diğer seçenek ise English Summer Courses programıdır. Bu program, Londra’nın yaz boyu sunduklarını keşfederken İngilizce becerilerinizi geliştirmenin harika bir yoludur. Üstelik programın verildiği okul, West London English School, mükemmel eğitim standartları ile tanınan özel bir dil okuludur ve arkadaş edinmek ve Londra’nın tadını çıkarmak için harika bir ortam sunar.

Eğer siz de İngiltere yaz okulu fırsatlarından faydalanmak ve kariyerinizde bir adım öne çıkmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilir, size uygun programlardan haberdar olabilirsiniz.

Ayrıca dilediğiniz zaman “Kanada dil okulları” hakkında Edukas ekibinden detaylı bilgi alabilir, Edukas ile iletişime geçebilirsiniz.

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