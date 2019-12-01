İnşaat Mühendisi Mi? Mimarlık Mı?

İnşaat Mühendisliği ya da Mimarlık arasında kaldıysanız eğer, ikisinin bir bütün olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bir kaç fark olduğunu da belirtelim. Bu farkların başında mimarlığın hayal gücüne dayalı olduğunu söyleyebiliriz. İnşaat mühendisliği ise matematiği daha fazla kullanır ve sürekli analizler yaparak işini yapar. Yapılacak olan yeni bir binanın, yolun, barajın, iş merkezinin tüm analizlerini mühendisler yapar. Yapının yapılacağı alan üzerinde gerekli denetlemeleri yaparak, uygunluğunu tespit eder. Bu denetimler sonucunda, yapı için kullanılacak olan betondan, yapının afetlere karşı dayanıklılığını sağlaması inşaat mühendisinin temel iş kolları arasında yer almaktadır.

Dünyanın en parlak meslekleri arasında yer alan İnşaat Mühendisliği, insanların temel ihtiyaçlarına göre yaşam alanları ve ihtiyaç alanlarını yapar. İyi bir eğitim almak ve iyi bir üniversiteden mezun olmak, mesleğinizi doğru bir şekilde yapmanızı sağlayacaktır.

İnşaat Mühendisi Ne Yapar?

Şunu belirtelim ki, düz mantık ile bakarsanız ya da düz bir eğitim alırsanız, inşaat alanında sadece yapılan işleri takip eden bir mühendis olursunuz. Ancak iyi bir eğitim almak ve tabii ki mühendis gözüyle olayları irdelemek ve bakmak, sizin mesleki olarak gelişmenizi sağlar. Böyle olunca da, bir çok şirketin projelerinde görev alır ve mesleki kariyerinize emin adımlarla ilerlersiniz. Mühendisler teoride almış oldukları eğitimler sonucunda, karşılarına çıkan aksaklıkları doğru şekilde analiz edip, bu analizler neticesinde karar verme yetkisine sahiplerdir. İnşaat Mühendisliği öğrencileri, henüz eğitim aşamasında yapacakları meslek ile haşır neşir olmaları, tecrübe kazanmalarına imkan sunacaktır.

Bu tecrübeler neticesinde, her yeni sorunda alacağı kararları da daha net bir şekilde belirler. İnşaat Mühendisleri hemen hemen her yapıda iş yapabilirler. İş konusunda en sıkıntısız meslekler arasında olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlık nüfusunun sürekli artması neticesinde, yapıların da sürekli artıyor olması ve hatta yapıların daha az alan kaplayarak, daha faydalı olmasının sağlanması mühendislerin en temel mesleki ilkeleri arasında yer almaktadır.

Mimarların Görevleri Neler?

Mimarlar bir yapının nasıl görüneceğini önceden çizer ve bu çizimlere göre inşaat yapılmaya başlanır. Ancak bu çizimler sadece binanın dış görünümü üzerine değil, su hattının geçeceği duvarlardan, elektrik kablolarının ne kadar yükseklikten geçeceğine ve su giderlerinin dahi hangi alanlarda toplanarak dışarı atılacağının çizimlerini de yaparlar. Mimarlar bir alanı analiz eder, ölçümlerini yaparak ve bu alana uygun yapının çizimini yaparak, hiç bir sorun ile karşılaşmadan yapının tamamlanmasını sağlarlar.

Devam eden yapılarda değişmesi gereken alanların tespit edilmesi durumda, yeniden çizim yapılması gerektiği için, bu alanların çizimlerini de mimarlar yaparlar. Ufak bir bina olarak ele aldığınızda, yapının değişim çok fazla göze batmayacak gibi olsa da, büyük yapılarda, zincirleme bir reaksiyona dönüşebilir. Yani yapmış olduğunuz değişimleri yeniden projelendirmeniz gerekmektedir. Mimarlık üzerine eğitim alanlar tüm bunları öğrenerek, yapıları da buna göre hazırlamaktadırlar. Aslında Mimarlık, her ne kadar inşaat sektörü ile bir bütün gibi görünse de, tam olarak görsel sanatlar icra ettiklerini söylemek yanlış olmayacaktır. Sonuçta yapmış oldukları iş, örnekleme üzerine değil, tamamı ile hayal gücünün çizimlere dönüşmesi ile ortaya çıkıyor. Elbette ki bu süreçte çeşitli değişimler olacaktır. Ama bir bina tamamlandığında, kimse binayı yapanları konuşmaz. Herkes bu binanın mimarlar tarafından yapıldığını bilir.

İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Fakültesi

Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere, bir elmanın iki yarısı olan İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümleri, birbirinin ayrılmaz iki parçasıdır. Mimarlar hayal eder, hayallerini kâğıda dökerler. İnşaat mühendisleri ise hayalleri gerçeğe dönüştürürler.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, öğrencilerini bu bilinçle eğiten ve uluslararası eğitim standartlarına göre eğitim veren üniversitelerin başında gelmektedir. İstanbul Gelişim Üniversitesinden mezun olan öğrencilerin bu bağlamda iş bulma konusunda sıkıntı yaşamıyor olmaları ve mesleki olarak almış oldukları eğitimlerin uluslararası olmasından dolayı, henüz eğitim sürecinde de iş bulmalarına olanak sağlayabiliyor.