EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 15:38

İran’da sıcak hava alarmı üniversite sınavlarını iptal ettirdi

Sıcaklığın 50 derecenin üstüne çıktığı İran’ın Huzistan eyaletinde, elektrik kesintilerini önlemek için üniversite sınavları iptal edildi.

İran'da sıcak hava alarmı üniversite sınavlarını iptal ettirdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sıcaklığın 50 derecenin üstüne çıktığı İran’ın Huzistan eyaletinde, elektrik kesintilerini önlemek için üniversite sınavları iptal edildi.

Huzistan Eyaletinin Valiliğinin Acil Durum Yönetimi’nin yayınladığı bildiriye göre, hava sıcaklığının artması ve elektrik altyapının yetersiz olması nedeniyle Huzistan Azad Üniversitesi ve Ahvaz şubesinin tüm bölümlerinin sınavları iptal edildi.

İran’ın güneyinde olan Ahvaz şehrinin sıcaklığı yaz günlerinde 50 derecenin üstüne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Huzistan eyaletinin başka şehirlerinde su sıkıntıları yüzünde halk sokağa inmişti. Hürremşehr ve Abadan şehirlerinde İran çelik kuvvetleri göstericileri dağıtmak amaçlı şiddete baş vurmuştu. İran’dan gelen haberlere göre çok sayıda vatandaş gözaltına alınmış, bir kişi polisin kurşunuyla hayatını kaybetmişti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku