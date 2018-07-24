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24 Temmuz 2018 Salı 16:32

İstanbul Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başlıyor

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri 2018 1 Ağustos’tan itibaren başlayacak.

İstanbul Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başlıyor
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İSTANBUL (İHA) – İstanbul Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri 2018 1 Ağustos’tan itibaren başlayacak.

İstanbul Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri 2018, 1-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Merkez Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek. İstanbul Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri süresince ayrıca “Akıllı Tercih ile Tercih Şenliği” etkinliğine de ev sahipliği yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sabah saat 10.00’da öğrenci ve velilere kapılarını açacak olan İstanbul Üniversitesi, öğrenci ve velilerini tarih ve doğanın birleştiği, birçok kuş türünün yaşadığı ve pek çok ağaç türünün bulunduğu İÜ Beyazıt Merkez Yerleşkesi’nde ağırlayacak. Öğrenciler, İÜ Rektörlüğü Merkez Yerleşkesi’nde ilgili fakülte ve yüksekokul öğretim üyelerinden İstanbul Üniversitesi hakkında detaylı bilgi alabilecek. Öğrencilere ayrıca İstanbul Üniversitesi’nin tarihi, yerleşkeleri, burs, beslenme, barınma, spor, sağlık ve sosyal olanakları, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları gibi pek çok konuda bilgi verilecek.

İstanbul Üniversitesi ‘Akıllı Tercih ile Tercih Şenliği’ne ev sahipliği yapacak

İstanbul Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri 2018’de Akıllı Tercih Eğitim Danışmanları, 2-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında her gün 11.00-17.00’de öğrencilerle buluşacak.

Öğrenciler, şenlik alanında, Akıllı Tercih Eğitim Danışmanları ile birebir buluşurken, aynı zamanda, hazırlanan workshop çalışmalarıyla da keyifli bir gün geçirecekler. Tercih Şenliği alanında yapılacak özel haber ve röportaj çekimleri, her gün TRT Haber ekranında saat 14.15’te Akıllı Tercih programında yayınlanacak.
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