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12 Ekim 2018 Cuma 16:54

İtalyan ve Çek öğrenciler Erasmus Plus projesi kapsamında Karabük’te buluştu

Türkiye koordinatörlüğünde gerçekleşen Erasmus Plus projesinin bir parçası olan “The Stories Of The Songs” (Şarkıların Hikayeleri) kapsamında İtalya’dan ve Çek Cumhuriyeti’nden gelen öğrenci ve öğretmenler Karabük’te buluştu.

İtalyan ve Çek öğrenciler Erasmus Plus projesi kapsamında Karabük'te buluştu
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Türkiye koordinatörlüğünde gerçekleşen Erasmus Plus projesinin bir parçası olan “The Stories Of The Songs” (Şarkıların Hikayeleri) kapsamında İtalya’dan ve Çek Cumhuriyeti’nden gelen öğrenci ve öğretmenler Karabük’te buluştu.

The Stories Of The Songs (Şarkıların Hikayeleri) isimli proje Türkiye koordinatörlüğünde Çek Cumhuriyeti ve İtalyan okullarının ortaklığıyla oluşan bir proje olarak Erasmus Plus projesinin bir parçası durumunda bulunuyor. Projenin amacı, ülkelerin kültürlerine ait hikayeleri olan şarkıların drama şeklinde sahnede canlandırılmasıdır. Bu canlandırmanın ana dili İngilizce ama öğrenciler istedikleri takdirde kendi ana diliyle de şarkı söyleyebiliyorlar. Projedeki esas amaç kültürlerin etkileşimi. Çocuklar bir hafta boyunca bulundukları ülkede hem kültürel aktivitelere katılıyorlar hem de kendi aktivitelerini sergiliyorlar. Bu vesile ile hem dilleri gelişiyor hem de farklı kültürleri yakından tanıyorlar.

Gençlik merkezinde düzenlenen etkinliğin final programında konuşan Karabük İl Milli Müdürü Ali Köse, halk kültürünün çok şeyi gösterdiğini ifade ederek, projenin ülkeler arasındaki yakınlaşmayı sağlayacağı ve kültürlerin karşılıklı tanınmasına fırsat vereceği için son derece önemli olduğunu söyledi.

İtalyan öğretmen, Türk halkının ulusal değerlerine ve toprak bağlılıklarını takdir ettiklerini söylerken, Çek Cumhuriyeti’nden gelen öğretmen ise 5 gün boyunca Türkiye’de olduklarını, çok beğendiklerini ve Türkiye’yi sevdiklerini söyledi.

Etkinlikte öğrencilerin kendi kültürlerinin şarkılarını, hikayelerini İngilizce olarak sahnelediği gösteri salonda bulunanlardan tam not aldı.
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