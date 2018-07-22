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22 Temmuz 2018 Pazar 13:45

Karabük’te KPSS heyecanı

Karabük’te Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları sona erdi.Karabük Üniversitesi’nde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans...

Karabük'te KPSS heyecanı
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Karabük’te Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları sona erdi.

Karabük Üniversitesi’nde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları saat 12.25’te sona erdi. Karabük’te sınav öncesinde alınması gereken güvenlik önlemleri alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından üniversite girişinde üst araması yapıldı. Adaylar sınav öncesi kontrolden geçerken, çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ile elektronik veya mekanik cihazların sınav salonuna girişine izin verilmedi. Saatler 10.00’u gösterdiğinde ise binanın kapısı görevliler tarafından kapatıldı. Adaylara, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika süre verildi. Adaylar bu süre içinde hazırlanan soruları yanıtlamaya çalıştı. Adayların sınav yerlerine arabalarıyla gelmelerinden dolayı, üniversite içerisinde trafik yoğunluğu da yaşandı. İlk oturumun ardından gözler öğleden sonra gerçekleşecek olan eğitim bilimleri sınavına çevrildi.
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