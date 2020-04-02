Karşılıklı Dil Eğitimini Çıkarları İçin Uzaktan Eğitime Çeviriyorlar

Özel Yabancı Dil Kursları ve Üniversiteye Hazırlık Kurslarının bir kısmı Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK’ün başladığı uzaktan eğitimi istismar ederek, öğrencileri mağdur ediyorlar.

Çin Kaynaklı Koronavirüs salgınından sonra önce eğitim ve öğretime iki haftalık ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK’de haklı olarak öğrencilerin eğitimden geri kalmaması adına uzaktan eğitim kararı aldı.

İlk, Orta, Lise ve Yüksek öğrenim gençleri bir haftalık bir bekleme süresinin ardından uzaktan eğitim sistemine mecburi geçiş yaptı. Bu bir zorunluluktu. Öğrencilerin eğitimden geri kalmaması gerekiyordu.

Bu arada özel kurslar meselesi bulunuyor. Salgın sebebiyle bunlarda eğitime ara verdi. Üniversiteye hazırlık, KPSS’ye hazırlık, Yabancı Dil eğitimi vb. eğitim veren kurumlarda sözde öğrencilerini mağdur etmemek adına uzaktan eğitimi sistemleri arasına katıyor. Asıl amaçları öğrencilerin eğitimi mi? Yoksa aldıkları parayı iade etmek kendilerine zor geldiği için olabilir mi?

Bu konun mağduru olan Üniversitede okuyan ve öğretmeni ile etkileşimli İngilizce öğrenmek adına kursa kayıt olmuş olan öğrencilerimiz var. Öğrenim gördükleri şehirden, ailelerinin yanına dönen öğrenciler bu tür etkileşimli Yabancı Dil Eğitimlerinden faydalanamamış olacak. Özel Yabancı Dil kursları burada uyanıklık yaparak uzaktan eğitim yapacaklarını söyleyerek ücret iadesini yapmıyor. Etkileşimli Yabancı Dil eğitimindeki amaç, öğrencinin telaffuzu ve cümle kuruşunu öğretmenin gözlemlemesi ve gereken doğru eğitimi vermesidir. Öğrenci uzaktan yabancı dil eğitimi almak istese zaten internet üzerinde yüzlerce kaliteli site var. Öğrencinin asıl yapmak istediğini bir kenara itip, kendinin kazanç kaybını engellemek adına uzaktan eğitim sistemine geçilmesi kabul edilemez.

Milli Eğitim Bakanlığı’nı bu tür konulara ve mağduriyetlere son vermesi adına göreve davet ediyoruz. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Zelçuk’un bu tür mağduriyetler son noktayı koyacağına ve mağdur öğrencileri sevindireceğine inanıyoruz.

MGH - Özel Haber