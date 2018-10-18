Kaymakam Adayı Giriş Sınavı Türkiye Birincisi de OMÜ’den

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) mezunları başarılarıyla göz kamaştırıyor. DUS birincisi ve TUS ikincisinin ardından 2018 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı birincisi de OMÜ’den çıktı.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) mezunları başarılarıyla göz kamaştırıyor. DUS birincisi ve TUS ikincisinin ardından 2018 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı birincisi de OMÜ’den çıktı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2017-2018 eğitim-öğretim yılında birincilikle mezun olan Mehmet Ali Uzun, 2018 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’nda Türkiye birincisi oldu.

2 Eylül tarihinde yapılan ve önceki hafta açıklanan Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’nda Mehmet Ali Uzun, 25 bin aday arasında 87,50 puanla Türkiye birincisi oldu. Genç mezun 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) da farklı puan türlerinde ikinci ve üçüncülükleri bulunuyor. Giresun’da yaşayan Uzun, OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi birinciliğini Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı birinciliği ile taçlandırarak OMÜ’nün gurur tablosundaki yerini aldı.

Türkiye birincisi Mehmet Ali Uzun’un şimdiki hedefi mülakat da geçerek genç bir kamu yöneticisi olarak ülkesine hizmet etmek.

DUS Birincisi ve TUS ikincisi de OMÜ’den

OMÜ Tıp Fakültesinden 2017-2018 eğitim-öğretim yılında mezun olan Yasin Yaraşır geçen ay açıklanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda (TUS) Türkiye ikincisi olmuştu. Diş Hekimliği Fakültesinden 2017-2018 eğitim-öğretim yılında mezun olan Dt. Mustafa Mert Demircioğlu da 2018 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda (2018-DUS) Türkiye birincisi olarak OMÜ’nün başarısını zirveye taşımıştı.