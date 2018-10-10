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10 Ekim 2018 Çarşamba 16:08

Kaymakam Kaya köy okullarını ziyaret ediyor

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, köy okullarını ziyaret etmeye devam ediyor.Kaymakam Kaya, son olarak Ağzıkara ve Çakırözü İlkokul ve Ortaokulları ziyaret etti. Kaymakam Kaya’ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu,...

Kaymakam Kaya köy okullarını ziyaret ediyor
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Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, köy okullarını ziyaret etmeye devam ediyor.

Kaymakam Kaya, son olarak Ağzıkara ve Çakırözü İlkokul ve Ortaokulları ziyaret etti. Kaymakam Kaya’ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İl Genel Meclisi Üyeleri Zübeyde Balı ve Mahir Şeker eşlik etti. Ağzıkara İlkokulu ve Çakırözü Ortaokulunu ziyaret eden Kaymakam Kaya, burada eğitimciler ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle bir süre hasbihal eden Kaymakam Kaya, akabinde ise eğitimcilerin istek ve taleplerini dinledi.
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