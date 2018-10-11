Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yıl Açılışı gerçekleşti

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) 2018-2019 Akademik Yılı açılışı 10 Ekim’de KAÜ Arabahmet Yerleşkesi’nde büyük bir katılımla gerçekleşti.

İlk dersi Zerrin Akıncı’nın verdiği Akademik Açılış törenine KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı, KAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı ve Başkan Vekili, KAÜ ve GAÜ Rektörü, Rektör Yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. Asım Vehbi, “Çözüm üreten öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz” Yeni Akademik Yıla girmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek hoş geldiniz konuşmasına başlayan KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, törene katılanlara teşekkür ettikten sonra KAÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Asım Vehbi KAÜ’nün değerlerini anlattı. Dr. Asım Vehbi, "Öncelikle sizleri Kurucu Rektörümüz Sayın Serhat Akpınar’ın aramızda olmamasından dolayı mesajını paylaşmak istiyorum: ‘Yeni akademik yılımızın resmi açılış gününde öğrencilerimize, hocalarımıza, idari personelimize, tüm ailemize başarılar ile dolu güzel bir yıl diliyorum. Yüksek kalitede eğitim ve öğretim vermek, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, küresel bilgi birikimine katkı sağlama vizyonuna sahip olduğunu belirten Vehbi, bölgenin eğitsel, kültürel ve sosyo-ekonomik yönden gelişmesine katkı koymak, ulusal boyutta kültürel değerlerine sahip, küresel boyutta analitik düşünüp karar veren ve çözüm üreten öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Nami: "Akademik yılın, girişimcilik teması ile şekillendirmesini çok yerinde buluyorum”

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, "2018-2019 Akademik Yılı umarım tüm KAÜ öğrencileri adına güzel tecrübelerle ve başarı ile geçer. Sokakları kültür ve tarih kokan Lefkoşa Surlariçi’ne yeniden kazandırılan bu tarihi binalarda önümüzdeki yıl içerisinde sürdürülecek olan akademik aktiviteler, gerek öğrenciler gerekse akademisyenler için faydalı olacağı kadar çok da keyifli olacaktır’’ diyen Nami konuşmasının devamında , ‘‘Ekonomi ve Enerji Bakanlığı açısından, Kuzey Kıbrısa yapılan yatırımların, tıpkı burada olduğu gibi, katma değerlerinin yüksek olması çok önemlidir. Bununla birlikte, üniversitelerimiz ile bilimsel birçok alanda kurulması gereken iş birlikleri de, arzu ettiğimiz sürdürülebilir ekonomik büyümenin bir parçasıdır. Dolayısıyla, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin önümüzdeki akademik yılını, girişimcilik teması ile şekillendirmesini çok yerinde buluyorum" dedi.

Zerrin Akıncı’dan temalı açılış dersi: ‘‘Girişimcilik’’

Yapılan konuşmaların ardından ilk açılış dersini veren Zerrin Akıncı, girişimcilik, girişimci, avatanjları-dezavantajları, bugünkü dünyada girişimcilik, daha yaşanabilir bir dünya için ego sistemden eko sisteme dönüşüm, presencing ve prensipleri ana başlıklarına değindi.

Zerrin Akıncı, ‘‘Toplumlarda zorlukları fırsata çevirebilen, kendilerini yaptıkları işleri dönüştüren ve toplumların dönüşmesine yardımcı olan birçok girişimci vardır. Bu kişiler oturdukları yerden hayıflanmak yerine, çalışıp, farklı noktalardan bakarak, yeniliklere açık tuttukları zihinleriyle kreatif çözümler bulurlar’’ diyerek ‘‘Farklı bölümlerde okuyor, farklı kültürlerden geliyor ve farklı yerlerde hayatınızı devam ettirecek olabilirsiniz. Ancak her nerede ne yapıyor olursanız olun, değişimi oluşturacak olan sizlersiniz. Bunun bilincinde, kendinizle, çevrenizle ve toplumla kaliteli diyaloglar kurarak, daha iyi bir dünya oluşturmak için adımlar, atmanızı dilerim’’ diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleşen program sonunda konuşmacılara plaket takdimi gerçekleştirilirken, KAÜ Yeşil Alan’da kokteyl ile son buldu.