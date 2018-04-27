Kırklarelili öğrenciden büyük başarı

Kırklareli’nde 9’uncu sınıf öğrencisi Furkan Vatansever katıldığı ’Pascal-Fermat-Cayley Uluslararası Matematik Yarışması’nda Üstün Başarı Madalyası ve sertifika kazandı.

Öğrencilerin matematiğe olan ilgisini artırmak ve farklı ülkelerin matematik sorularını görmelerini sağlamak amacıyla Kanada Waterloo Üniversitesi tarafından her yıl binlerce 7’nci, 8’inci, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Gauss-Pascal-Cayley ve Fermat Matematik Yarışmaları yapılıyor. Waterloo Üniversitesinin her yıl düzenlediği "Pascal-Fermat-Cayley Uluslararası Matematik Yarışması" bu sene tüm dünyada 28 Şubat 2018’de yapıldı. Yarışmaya Kırklareli merkez Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesinden 9’uncu ve 10’uncu sınıflardan 10 öğrenci katıldı. 9’uncu sınıf öğrencisi Furkan Vatansever, başarı sıralamasında yüzde 25’e girerek, Üstün Başarı Madalyası ve sertifika kazandı. 65 bin lise öğrencisinin katıldığı yarışmada öğrenciler bireysel olarak 60 dakikalık süre içinde 25 soru çözmeye çalıştı.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, öğrenciyi makamında ağırlayarak, öğrenciye Üstün Başarı Madalyasını, sertifikasını ve ödülünü takdim etti.