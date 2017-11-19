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19 Kasım 2017 Pazar 11:36

Kocaeli’de okullarda deprem eğitimi veriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öğrencilere deprem eğitimi vermeye devam ediyorKocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezince ilköğretim, Ortaokul ve Lise öğrencilerine Uygulamalı Deprem...

Kocaeli'de okullarda deprem eğitimi veriliyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öğrencilere deprem eğitimi vermeye devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezince ilköğretim, Ortaokul ve Lise öğrencilerine Uygulamalı Deprem eğitimleri veriliyor. Kursiyerlere deprem eğitim merkezinde uygulamalı eğitimler devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Deprem Eğitim Merkezi eğitimcileri okullara giderek öğrencilere, öğrencilere kendi kurum binalarında uygulamalı eğitim veriyor. Bu kapsamda Gölcük ilçesi İhsaniye’de bulunan Oyak Ortaokulunda öğrencilere deprem eğitim verildi.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü bünyesinde İzmit Seka Parkta bulunan Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezinde kursiyerlere hizmet veriliyor. Eğitim Merkezinde kursiyerlere teorik bilgilerin yanında deprem anının canlandırıldığı simülasyon odası ve eşyaların sabitlenmesi gibi uygulamalı eğitimler de veriliyor. Deprem Eğitimi öğrencilerin yanı sıra yetişkin bireylerde veriliyor.

Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi Uygulamalı Deprem eğitimlerini sadece kendi merkezinde yapmıyor. Merkez kendi bünyesinde faaliyetlerin yanı sıra okullara giderek, öğrencilere Teorik ve Uygulamalı Deprem Eğitimi veriyor. Okullarda gerçekleştirilen eğitimlerle öğrencilere deprem anında neler yapılması gerektiği hakkında bilgi veriliyor. Okul eğitimleri kapsamında Gölcük ilçesi İhsaniye Oyak Ortaokulu’ndaki öğrencilere deprem hakkında sunum yapıldı. Gerçekleştirilen sunum sonrasında öğrencilere, deprem anında okul binasının nasıl tahliye edileceği tatbikatı yapıldı.

1999 Gölcük ve Türkiye’de meydana gelen diğer depremlerden edinilen tecrübelerde, deprem anında insanların yapılardan çıkışı önemli bir yer tutuyor. Deprem anında ve sonrasında gerçekleşen tahliye sırasında birçok insan acele ederek çeşitli şekilde yaralanıyor. Yapıların tahliyesinde insanların acele etmemesi ve soğukkanlı olması önem taşıyor. Gerçekleştirilen Deprem Eğitimleriyle insanların tahliye sırasında doğru hareketleri yapması hem kendi sağlığı acısında hem de çevresindeki diğer insanlar acısında hayati önem taşımakta ve hayat kurtarıyor.

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