EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 17:03

KPSS soru cevapları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 22 Temmuz tarihinde uygulanan 2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarının sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla erişime açıldığını bildirdi.

KPSS soru cevapları yayımlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 22 Temmuz tarihinde uygulanan 2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarının sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla erişime açıldığını bildirdi.

ÖSYM’den yapılan duyuruda, 22 Temmuz’da uygulanan 2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarının sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldığı belirtilerek, "Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir" denildi.

2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıkları ile cevap anahtarlarına http://www.osym.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek. Duyuruda, yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren soruların sorulmadığı vurgulanarak, Genel Yetenek alanında 42. ve 59. soruların yardımcılı görme engelli adaylara sorulmadığı ifade edildi. Duyuruda, soruların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olduğuna, telif haklarının ÖSYM’ye ait olduğuna, ÖSYM’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacağına, dağıtılamayacağına ve yayınlanamayacağına da dikkat çekildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku