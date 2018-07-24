KPSS soru cevapları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 22 Temmuz tarihinde uygulanan 2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarının sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla erişime açıldığını bildirdi.

ÖSYM’den yapılan duyuruda, 22 Temmuz’da uygulanan 2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarının sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldığı belirtilerek, "Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir" denildi.

2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıkları ile cevap anahtarlarına http://www.osym.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek. Duyuruda, yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren soruların sorulmadığı vurgulanarak, Genel Yetenek alanında 42. ve 59. soruların yardımcılı görme engelli adaylara sorulmadığı ifade edildi. Duyuruda, soruların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olduğuna, telif haklarının ÖSYM’ye ait olduğuna, ÖSYM’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacağına, dağıtılamayacağına ve yayınlanamayacağına da dikkat çekildi.