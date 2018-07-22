KPSS’nin ilk oturumu başladı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu başladı.

Çoklu oturumlar şeklinde düzenlenen KPSS’nin ilk oturumu olan Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu 1 milyon 234 bin 617 adayın katılımıyla başladı. Adaylara, 120 soru için 130 dakika süre verildi. Eskişehir’de de adaylar sınav için ter dökerken, saat 10.15’de başlayan sınav için 10.00’dan itibaren kapılar kapatılarak aday alımı yapılmadı. Sınava girecek olan adayların aileleri ise dışarıda oturarak yakınlarını bekledi.

Aynı gün yapılacak olan Eğitim Bilimleri oturumu için ise saat 14.30 itibariyle bina kapıları kapanacak. Adaylara 80 soru için 100 dakika süre verilecek.