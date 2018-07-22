KPSS’nin ilk oturumu tamamlandı

KPSS’de Genel Yetenek ve Genel Kültür alanında ilk oturum tamamlandı. Bazı adaylar sınava son anda yetişirken, bazı adaylarsa yeni hükümet sistemiyle ilgili soru olup olmadığını merak ettiklerini söyledi.

KPSS’de Genel Yetenek ve Genel Kültür alanında ilk oturum tamamlandı. Bazı adaylar sınava son anda yetişirken, bazı adaylarsa yeni hükümet sistemiyle ilgili soru olup olmadığını merak ettiklerini söyledi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları bu sabah başladı. Adaylar ilk oturum olan Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavına saat 10.00 itibariyle girdi. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 440 bin 324 aday katılacak.

Ankara’da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde sınava girecek adaylar saat 08.00’den itibaren kampüse gelmeye başladı. Adaylar saat 09.00’dan itibaren kimlik ve güvenlik kontrolünün ardından sınav alanlarına alındı. Saat 10.00’da başlayan sınav için son dakikalarda gelen adaylar girişlere koştu. Sınava giren adaylardan kimilerinin son derece rahat olduğu gözlenirken, yeni mezun olmuş ve ilk kez girenler ise heyecanlı ve stresliydi. Adaylar içeride ter dökerken aileler de okul bahçesinde çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Sınava dördüncü kez giren Barış Karaca, havacılık sektöründe özel bir firmada çalıştığını dile getirerek, çok iyi bir puan alması halinde başka mesleğe yönelebileceğini söyledi.

Sınava ikinci kez girdiğini ifade eden Utku Kanber de harita mühendisi olduğunu ve kendini denemek için sınava girdiğini belirtti. Kanber, "Çalışıyorum ama şartlara göre elimizde bir puan olsun istiyorum. Geçen sene 70 almıştım bu sene de o civarda bir şey bekliyorum" dedi.

"Yeni sistemle ilgili soru gelebilir"

Sınava ilk kez giren Tuğçe Korucu ise 2015 yılında mezun olduğunu ve hali hazırda çalıştığını ifade ederek, "Sadece kendimi denemek istedim. Şu anda inşaat firmasında çalışıyorum ve işimden oldukça memnunum. Üniversiteden sonra başladım ve hemen hemen 3 yıldır aynı yerde çalışıyorum" diye konuştu. Korucu, gelecek puana bağlı olarak meslek konusunda bir karar vereceğini ekledi.

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden bu yıl mezun olan Esin ise yüksek lisans yaptığını ve akademik kariyer yapmak istediğini aktardı. Kızıyla birlikte sınav yolunu tutan annesi de en az kızı kadar heyecanlıydı. Kızının yeterli çalışamadığını dile getiren anne, "Seçim sonrası değişiklikler oldu, sistem değişti aslında buna çalışmalıydı. Başkanlık sistemiyle ilgili sorular gelebilir. Tam hazırlıklı değiliz o konuda" diye konuştu.

Sınava sevgilisine destek için girdi

Sınava gelen bir diğer aday Ali Kılıç ise KPSS’ye ilk kez girdiğini söyleyerek, "Aslında benim bir iddiam yok zaten çalışıyorum harita mühendisiyim. Sevgilime destek amaçlı sınava giriyorum. Ben yüksek lisans için ALES’e çalıştım, o memur olmak için bu sınava çalıştı. Umarım kazanır. Kendisini seviyorum, yakında inşallah evleniriz" dedi.

KPSS oturumları

Genel Yetenek-Genel Kültür: 22 Temmuz 2018, saat 10.15, 130 dakika. Eğitim Bilimleri 22 Temmuz 2018, saat 14.45, 100 dakika. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 28 Temmuz 2018, saat 10.15. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) 28 Temmuz 2018, saat 14.45. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 29 Temmuz 2018, saat 10.15. ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi) ise 5 Ağustos 2018, saat 10.15, 75 dakika olarak gerçekleştirilecek.