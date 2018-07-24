KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü Türkiye’de birinci, dünyada 20. sırada

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Maden Mühendisliği Bölümü, Dünya’daki üniversitelerin mühendislik bölümlerinin performanslarını (2012-2016) karşılaştıran istatistiklerde Maden&Cevher Hazırlama Mühendisliği (Mining & Mineral Engineering) alanında 100 üniversite/bölüm arasında ilk 20’ye giren tek Türk eğitim-öğretim kurumu/birimi oldu.

Her yıl dünyadaki üniversitelerin akademik performanslarını karşılaştıran “Academic Ranking of World Universities (ARWU)” istatistiklerini yayınlayan Shangai Ranking, akademik performans istatistiklerinin belirlenmesinde ölçüt olarak; bölümlerin 2012-2016 yılları arasındaki toplam yayın sayısı, etki değeri (Impact Factor-IF) yüksek dergilerde yayınlanan makale sayısı, yayınlara alınan atıf sayısı, kurulan uluslararası Ar-Ge ortaklıkları ve alınan ödülleri dikkate alıyor.

Eğitim-öğretim hayatında 27 yılı geride bırakan KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü, 6 profesör, 6 doçent, 3 Dr. öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 7 araştırma görevlisinden oluşan akademik kadrosuyla nitelikli maden mühendisleri yetiştirmeye devam ediyor. Mesleki konularda birçok seminer ve sempozyum/kongre organize eden KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü 3-5 Ekim 2018 tarihlerinde Trabzon’da gerçekleştirilecek 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu’na (KAYAMEK 2018) ev sahipliği yapacak.