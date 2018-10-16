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16 Ekim 2018 Salı 14:26

Kültür şirketlerin ürünlerini şekillendiriyor

Yeniçağda sürekli değişmekte olan uluslararası pazarlarda iş yapmanın zorlukları, globalleşen pazarların karakteristik özellikleri ve kültürün bu konular üzerindeki etkilerinden bahseden ‘University of California’dan Richard A. Steele: “Kültür, şirketlerin ürünlerini şekillendiriyor” dedi.

Kültür şirketlerin ürünlerini şekillendiriyor
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Yeniçağda sürekli değişmekte olan uluslararası pazarlarda iş yapmanın zorlukları, globalleşen pazarların karakteristik özellikleri ve kültürün bu konular üzerindeki etkilerinden bahseden ‘University of California’dan Richard A. Steele: “Kültür, şirketlerin ürünlerini şekillendiriyor” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde, ‘University of California’dan Richard A. Steele’in ‘Yeni Dünyada Uluslararası İşletmecilik’ başlıklı online seminerine öğrenciler katılım sağlayarak, yoğun ilgi gösterdi.

“Değişkenler doğru analiz edilmeli”

Bir pazarda kontrol edilebilen ve edilmeyen alanların değişkenlerinden söz eden Prof. Steele, her girilen yeni pazarda bu değişkenlerin doğru analiz edilmesi ve anlaşılmasının işleri olumlu etkilediğini açıkladı. Steele, tüm bu konuların pazarı oluşturan bireylerin kültürel değerleriyle yakından ilişkili olduğuna değinerek “Kültürün şekillendirdiği pazarların şirketlerin ürünlerini nasıl şekillendirildiği konusuna Uber, başarılı Avrupa operasyonlarına rağmen Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki operasyon başarısızlıkla sonuçlandı. Bunun sebebi bahsetmiş olduğum gibi, kültürlerin pazara olan etkisidir” dedi.

Uluslararası pazarlarda iş yapmanın zorlukları

Uluslararası İşletmecilik konusunda öğrencilere dünyadan örnekler vererek keyifli bir sunum gerçekleştiren Richard Steele, yeni çağda uluslararası pazarlarda iş yapmanın zorluklarını ve globalleşen pazarların karakteristik özelliklerini işletme ve iktisat öğrencilerine online seminer aracılığıyla anlattı.
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