Kur’an kursu öğrencilerinden yıl sonu gösterisi

İlçe Müftüsü Mehmet Süsün programda yaptığı konuşmada, “Camilerimiz çocuk cıvıltılarından uzaklaştırıldığından buyana Diyanet İşleri Başkanlığımız, cami ve Kur’an kurslarımızda 4-6 yaş grubu çocuklarımıza yönelik muhteşem bir proje geliştirerek camilerimizi çocuklarımızla yeniden buluşturdu" dedi.

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