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18 Kasım 2017 Cumartesi 10:03

Kursiyerlere teknik gezi

Kütahya’nın Altıntaş İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen ’Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu’ kursiyerlerine teknik gezi düzenlendi.İlçe...

Kursiyerlere teknik gezi
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Kütahya’nın Altıntaş İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen ’Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu’ kursiyerlerine teknik gezi düzenlendi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz tarafından organize edilen teknik gezide Altıntaş Yolçatı köyünde bulunan Samet Emrem’e ait süt İşletmesi ve Osman Aslan’a ait büyükbaş çiftliğini gezildi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız’ında katıldığı teknik geziye kursta eğitim gören kursiyerler ve aileleri ile birlikte İlçe Müdürlüğü elemanları katıldı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fatih Yıldız, ’’Süt Sığırı Yetiştiriciliği kursu programında hayvancılığa yönelik süt sığırı çiftliklerinin planlanması, süt sığırcılığında mekanizasyon, süt sığırlarının beslenmesi, sağım ve sağım hijyeni ile sağlıklı süt üretimi ve hayvan hastalıkları hakkında eğitim veriliyor. 10 gün sürecek kurs programında kursiyerlere toplam 80 saatlik bir eğitim verilecektir. Kursiyerin Teorik ve uygulamalı eğitimin ardından kurs bitiminde sınavda başarılı olan kursiyerlere tören ile katılım belgesi takdim edilecek. Kursumuzun uygulamalı kısmında bize işletmelerini açan işletme sahiplerimize teşekkür ediyorum, Kursiyerlerimiz için faydalı bir gezi oldu’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)

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